Adidas'tan geri adım! Özür mesajı Arapça hesaptan geldi

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Alman spor giyim şirketi Adidas, 2021 yılında İsrail ordusunda görev yaparken yaralanarak sol bacağını kaybeden Shalev Biton'un yer aldığı reklam kampanyası nedeniyle gelen tepkilerin ardından özür diledi.

Şirketin açıklaması, 30 milyondan fazla takipçisi bulunan küresel hesabı yerine bölgesel Adidas Arabia hesabından paylaşıldı.

TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR GELDİ

Adidas Arabia'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yerel bir etkinlikte kullanılan görselin tepkilere yol açtığı belirtildi.

Şirket açıklamasında, "Yerel ekip tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen bir yerel etkinlikte kullanılan bir görselin endişelere ve güçlü tepkilere yol açtığının farkındayız" ifadelerine yer verdi.

Adidas, "Kimseyi gücendirmek niyetinde değildik ve etkilenen herkesten özür dileriz" diyerek tepkileri "son derece ciddiyetle" ele aldığını bildirdi.

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Şirket ayrıca kampanyanın küresel bir çalışmanın parçası olmadığını, yerel bir girişim kapsamında hazırlandığını belirtti.

ÖZÜR SADECE BÖLGESEL HESAPTAN PAYLAŞILDI

Adidas'ın son kampanyaya ilişkin özrünün küresel hesaplar yerine Adidas Arabia'nın sosyal medya hesaplarından yayımlanması da dikkat çekti.

Şirketin 30 milyondan fazla takipçisi bulunan ana küresel hesabında ve diğer bölgesel hesaplarında, pazartesi itibarıyla kampanyaya yönelik eleştiriler hakkında benzer bir kamuoyu açıklaması yapılmadı.

REKLAMDA ESKİ İSRAİL ASKERİ YER ALDI

Kampanyada, 2021 yılında İsrail ordusunda görev yaparken yaralanarak sol bacağını kaybeden Shalev Biton yer aldı. Biton, Adidas'ın uzuv farklılığı bulunan kişilerin yalnızca ihtiyaç duydukları ayakkabıyı satın almasına imkan sağlayan "Tek Ayakkabı" hizmetinin tanıtımı kapsamında kullanılan görsellerde yer alan 11 engelli sporcudan biriydi.

Söz konusu reklam, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında binlerce Filistinlinin uzuvlarını kaybettiğine dikkat çeken Filistin yanlısı aktivistlerin tepkisini çekti.

İspanyol oyuncu Javier Bardem de Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu ve kampanya nedeniyle tüketicileri Adidas'ı boykot etmeye çağırdığını söyledi.

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ADİDAS'IN "TEK AYAKKABI" HİZMETİ

Adidas, "Single Shoe" olarak adlandırılan hizmetin, uzuv farklılığı bulunan kişilerin yalnızca ihtiyaç duydukları ayakkabıyı satın alabilmesini sağlayarak kapsayıcılığı artırmayı amaçladığını açıkladı.

Şirket, ocak ayında 23 Avrupa ülkesinde başlattığı uygulama kapsamında, Adidas mağazaları ve satış noktalarında bir çift ayakkabının fiyatının yüzde 50'si karşılığında tek ayakkabı satışına başladı.

Hizmetin Paralimpik Oyunları da dahil olmak üzere engelli grupları ve kuruluşlarıyla yapılan istişareler sonucunda geliştirildiği belirtildi.

Adidas, uygulamanın Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya yayıldığını, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Mısır'ın da programın uygulandığı ülkeler arasında bulunduğunu bildirdi.

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Şirket açıklamasında, "eylemlerimizin savunduğumuz kapsayıcı değerleri yansıtmasını sağlamak için dinlemeye, öğrenmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GAZZE'DEKİ UZUV KAYIPLARI GÜNDEME GELDİ

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) mayıs ayında yayımladığı tahminlere göre, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana 5 binden fazla travmatik uzuv amputasyonu ve 22 binden fazla ciddi uzuv yaralanması kaydedildi.

Hayatlarını değiştirecek yaralanmalara maruz kalanların yaklaşık dörtte birinin çocuk olduğu belirtildi.

ADİDAS DAHA ÖNCE DE TARTIŞMALARIN ODAĞINDA KALDI

Adidas, son 15 yılda İsrail ve Filistin meselesiyle bağlantılı çeşitli tartışmaların da merkezinde yer aldı.

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Şirket, 2012 yılında işgal altındaki Doğu Kudüs'ten geçen Kudüs Maratonu'na sponsor olması nedeniyle Arap spor yetkililerinin boykot çağrılarıyla karşılaştı. Arap gençlik ve spor bakanları, maratonun İsrail'in şehir üzerindeki iddialarını güçlendirmek amacıyla kullanıldığını savunarak etkinliğe sponsor olan şirketleri boykot edeceklerini açıklamıştı.

Adidas, ertesi yıl maratonun sponsorları arasında yer almadı.

Şirket 2018'de de 130'dan fazla Filistin futbol kulübü ve spor derneğinin İsrail Futbol Federasyonu sponsorluğunu sona erdirmesi yönündeki çağrısıyla karşı karşıya kaldı. Kampanyacılar, federasyonun işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde bulunan kulüpleri de bünyesinde barındırmasına tepki göstermişti.

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Adidas o dönemde "siyasi olarak tarafsız bir şekilde" faaliyet gösterdiğini ve insan hakları standartlarını desteklediğini açıklamış, konuyu FIFA ile görüştüğünü bildirmişti.

Şirket daha sonra İsrail Futbol Federasyonu'na yönelik sponsorluğunu sona erdirmiş ancak bu kararı Filistin kampanyasıyla açıkça ilişkilendirmemişti.

BELLA HADİD KRİZİ DE GÜNDEM OLMUŞTU

Adidas, Temmuz 2024'te ise Bella Hadid'in yer aldığı retro ayakkabı kampanyası nedeniyle yeniden tartışmaların odağına girdi.

İsrail'in, Hadid'in 1972 Münih Olimpiyatları'na gönderme yapan kampanyada yer almasını eleştirmesinin ardından Adidas, modeli kampanyadan çıkardı. Uzun süredir Filistin haklarını destekleyen açıklamalar yapan Hadid'in bu kararın ardından avukat tuttuğu bildirildi.

Adidas daha sonra Hadid'den ve diğer kampanya ortaklarından özür dileyerek, "istem dışı bir hata" yaptıklarını ve kampanyayı yeniden gözden geçirdiklerini açıkladı.

Ancak şirket Hadid'i kampanyaya geri almadı. Olayın ele alınış biçimi de sosyal medyada yeni eleştirilere ve boykot çağrılarına yol açtı.