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Adidas özür diledi

Güncelleme Tarihi:

#Adidas#Bella Hadid#Ayakkabı Tasarımı
Adidas özür diledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 07:00

ALMAN spor giyim markası Adidas, dünyaca ünlü Filistin asıllı model Bella Hadid’ten özür diledi. Adidas geçen hafta, 1972 Olimpiyatları’nda kullanılan bir ayakkabı tasarımının Münih katliamını çağrıştırması ve ardından Bella Hadid’in reklamdan çıkarılması nedeniyle çift taraflı eleştirilere maruz kalmıştı.

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Adidas’ın, “zamansız bir klasik” olarak nitelendirdiği SL72 ayakkabılarının tanıtım reklamlarında Hadid’in yer alması eleştirilere neden olmuş ve reklam kampanyasını durdurulmuştu.

KAMPANYA REVİZE EDİLİYOR

Firmadan yapılan açıklamada, “Kampanyamız nedeniyle Münih Olimpiyatları’nda meydana gelen korkunç trajediyle bağlantılar kurulmaya devam ediliyor. Bu bağlantılar kasıtlı değildir ve dünya çapındaki topluluklarda yarattığımız üzüntü veya sıkıntıdan dolayı özür dileriz” denildi. Açıklamada “Ayrıca ortaklarımız Bella Hadid, A$AP Nast, Jules Koundé ve diğerlerinden, üzerlerindeki olumsuz etkiden dolayı özür dileriz ve kampanyayı revize ediyoruz” ifadesi kullanıldı. Babası Filistinli olan ABD’li model, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı sık sık sesini yükseltiyor. Batı Almanya’nın Münih kentinde 1972 yılında düzenlenen Yaz Olimpiyatları sırasında, sekiz Filistinli militan Olimpiyat köyüne girerek iki İsrailli sporcuyu öldürmüş ve daha sonra dokuz kişiyi rehin almıştı.

 

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#Adidas#Bella Hadid#Ayakkabı Tasarımı

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