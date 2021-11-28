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Adı Fransa cumhurbaşkanlığı için geçiyor... Irkçı Eric Zemmour'dan skandal hareket!

#Eric Zemmour#FRANSA#El Hareketi
Adı Fransa cumhurbaşkanlığı için geçiyor... Irkçı Eric Zemmourdan skandal hareket

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine 6 ay gibi kısa bir süre kalmışken adı adaylar arasında telaffuz edilmeye başlanan Eric Zemmour'la ilgili skandallara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Aşırı sağcı, ırkçı, mülteci ve Müslüman düşmanı Zemmour'un bir vatandaşa yaptığı el hareketi haber ajanslarının gözünden kaçmadı...

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Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde adaylığını henüz açıklamamasına rağmen anketlerde kısa sürede hızla yükselen Eric Zemmour, aşırı muhafazakar, İslam ve göçmen karşıtı, söylemleriyle tepki toplamaya devam ediyor. Fransa'da 10 Nisan 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ilk turuna ilişkin yapılan anketlere göre, cumhurbaşkanlığına resmen aday olması Eric Zemmour'un ilk turda alması beklenen oy oranını son birkaç ayda yüzde 5'ten 16-18'e kadar çıkardı.

Anne ve babası Cezayir asıllı Yahudi göçmenler olan Zemmour, buna rağmen ırkçılık ve göçmen düşmanlığıyla gündemden düşmüyor. Dün yaşanan ve uluslararası haber ajansı AFP'nin objektifine yakalan olaydan sonra Eric Zemmour bir kez daha manşetlerde kendine ilk sırada yer buldu.

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Marsilya'ya iki günlük bir hafta sonu gezisi düzenleyen Zemmour arabasında kendisine el hareketi yapan bir kadına aynı şekilde orta parmağını gösterirken yakalandı. Rakipleri bu hareketin Zemmour'un gerçek kişiliğini gösterdiğini iddia ederken Zemmour'a yakın ve adı açıklanmayan bir kaynak, hareketin "içgüdüsel" olduğunu söyledi. Adı açıklanmayan kaynağa göre Zemmour "Bana hakaret etti. Ben de ona aynı şekilde cevap verdim." sözlerini kullandı.

Adı Fransa cumhurbaşkanlığı için geçiyor... Irkçı Eric Zemmourdan skandal hareket

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Olayın gerçekleşme sebebinin ise arabasından inip şehrin sokaklarında gezen ve halkla kaynaşmak isteyen Zemmour'un halk tarafından yuhalanması ve büyük tepki görmesi olduğu ifade edildi. Yerel basında yer alan haberlere göre ise halk Zemmour'a yumurta fırlattı ancak bunların hiçbiri isabet etmedi.

Zemmour'un ofisi ise Marsilya'da yaşananların sebebinin 'birilerinin' sol görüşlü gazetecilere ziyaretin önceden sızdırmış olması ve halkında bu kişiler tarafından kışkırtılması olduğunu iddia ediyor.

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