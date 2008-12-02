Aden Körfezi'nde kaçak göç dramı: 20 ölü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Aden Körfezi'nde insan kaçakçıları tarafından gemiden zorla atılan göçmenlerden 20'si boğularak öldü.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Cenevre'deki sözcüsü Ron Redmond, kısa bir basın toplantısı düzenleyerek, gemide bulunan 115 kaçak yolcunun insan kaçakçıları tarafından suya atıldığını, bunlardan 93'ünün kıyıya yüzmeyi başardığını söyledi.



Yemen açıklarında 20 kişinin boğulduğunu açıklayan sözcü, 2 kişinin ise kayıp olduğunu ve kaçakların çoğunun Yemen'e gitmeye çalışan Somalililer olduğunu belirtti.