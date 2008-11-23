Addio, Forza Italia

Reha ERUS / ROMA Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 14 yıl önce siyasete atılırken kurduğu "Forza Italia" (Haydi İtalya) partisini kapatarak tüm kadroyu merkez sağda oluşturduğu "Il Popolo della Liberta" (Halkın Özgürlüğü) hareketine kattı.

Kapatılma töreninde, partinin açılışında yaptığı konuşmayı tekrarlayan Berlusconi, Forza Italia’ya "addio" (elveda) dedi ve gözyaşlarını tutamayarak şöyle konuştu: "Bu parti evladım gibiydi. Ülkemi komünistlerden kurtarmak için kurmuştuk. İtalya’nın güvenlik kalesiydi. Özgürlüğün, demokrasinin, aşık olduğum ülkemin simgesiydi."



15 dakika içerisinde noter huzurunda tarihe karışan Forza Italia, 23 Kasım 1994’te kurulmuş ve kısa sürede İtalya’da birinci parti haline gelmişti.