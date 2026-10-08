Adayların Trump imtihanı! Ara seçimler öncesi Cumhuriyetçilerde kırmızı alarm

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ABD’de 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde bazı eyaletlerde erken oy verme süreci başlarken, İran savaşı ve ekonomik sıkıntılar Cumhuriyetçi tabanda hayal kırıklığını artırıyor. Yüksek fiyatlar ve artan yaşam maliyeti seçmenin gündeminde öne çıkarken, Trump’ın ekonomi ve savaşa ilişkin politikalarının seçmenin beklentileriyle örtüşmemesi, Cumhuriyetçi adayların başkandan farklı mesajlar vermesine yol açıyor. Trump’ın onay oranının siyasi kariyerinin en düşük seviyesi olan yüzde 32’ye gerilemesi de Cumhuriyetçilerin Kongre’deki çoğunluklarını koruma mücadelesini daha kritik hale getiriyor.

‘ARTIK BIKTIM’

Ohio’da başlayan erken oy verme süreci, seçmenin ekonomik sıkıntılarını ve Trump yönetimine yönelik tepkisini ortaya koydu. Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Medina County’de ilk gün 499 Demokrat, 374 Cumhuriyetçi ve 291 bağımsız seçmen oy kullanırken, ilçede kayıtlı Cumhuriyetçilerin sayısı Demokratların yaklaşık iki katı olmasına rağmen Demokratların ilk gün daha yüksek katılım göstermesi dikkat çekti. Reuters’ın görüştüğü Ohio seçmenlerinin gündeminde ise siyasi tartışmalardan çok hayat pahalılığı bulunuyor. 83 yaşındaki emekli Eddie St. John, ekonomiyi “en büyük sorun” olarak nitelendirerek “Artık hiçbir şeyi karşılayamıyorsunuz. Her şey çok pahalı” dedi. Genellikle Cumhuriyetçilere oy veren emekli polis memuru Troy Flohr ise Trump’ın İran savaşının kısa sürede sona ereceğine ilişkin açıklamalarından “artık bıktığını” belirterek savaşın uzamasından endişe duyduğunu ifade etti. AP-NORC anketine göre seçmenlerin yüzde 65’i yüksek fiyatlardan Trump’ın politikalarını sorumlu tutarken, ekonomik sıkıntıların bir başka göstergesi de lüks tüketimde ortaya çıktı. Citi verilerine göre ABD’de lüks ürünlere yönelik kredi kartı harcamaları eylülde yıllık bazda yüzde 6 gerilerken, harcamalar temmuz ve ağustosta da yüzde 4 düşmüştü.

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ADAYLAR SÖYLEM DEĞİŞTİRDİ

Ekonomik sıkıntılar, Cumhuriyetçi adayları Trump’ın siyasi ağırlığı ile seçmenin talepleri arasında bırakıyor. Cumhuriyetçilerin yaklaşık 10’da 6’sı Trump’ın hayat pahalılığını yönetme biçimini onaylamazken, adaylar da seçmenin ekonomik beklentilerini öne çıkaran mesajlara yöneliyor. Reuters’ın 62 çekişmeli Senato ve Temsilciler Meclisi yarışına ilişkin incelemesine göre de adayların yaklaşık üçte ikisi, Trump’la tamamen kopmadan başkandan uzaklaşıyor. Bazı adaylar Trump’ın fotoğraf ve destek mesajlarını kampanya sitelerinden kaldırırken, bazıları da İran savaşı gibi politikalarda başkandan farklı tutum alıyor.

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TRUMP SAHAYA İNDİ

Trump ise ara seçimlere haftalar kala Cumhuriyetçi adaylar için miting turuna çıkarak seçmenden Kongre’de partiye destek istedi. Önceki gün Ohio’da “Oy pusulasında ben varmışım gibi düşünün” çağrısı yineleyen Trump, partinin ekonomik başarılarını seçmene yeterince anlatamadığını savunarak ekonomiyi bizzat anlatmak için sahaya çıktığını söyledi. Ekonomiye yönelik eleştirileri reddeden Trump, kendi yönetimine “A+” notu verirken, İran savaşı nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıları İran’ın nükleer silah geliştirmesini engellemenin bedeli olarak savundu.