Adayların son gün mesaisi

TRUMP: KAYBETMEK KOLAY DEĞİL

ABD Başkanı Donald Trump, seçimden önceki son gün olan pazartesi 5 miting düzenledi. Wisconsin eyaletinde taraftarlarına seslenen Donald Trump, “Dört yıl önce burada bitirmiştik. Ben biraz batıl inançlıyım. Haydi aynı şekilde bitirelim” dedi. Trump dün, oy verme işleminin tamamlanmasına saatler kala ziyaret ettiği Virginia’daki kampanya merkezinde ise, “Kazanmak kolay. Kaybetmek benim için asla kolay değil” diye konuştu.

FİRST LADY MASKESİZ

Başkan Trump’ın eşi Melania, oyunu Florida’nın Palm Beach kentinde kullandı. Yanında aile üyeleri olmayan First Lady’nin maske takmaması da dikkat çekti. Donald Trump, oyunu geçen cumartesi günü kullanmıştı.

BIDEN: AYAĞA KALKMA ZAMANI

77 yaşındaki Biden son kampanya gününü Pensilvanya’da geçirdi. Pensilvanya’nın Pittsburgh şehrinde kürsüye çıkan Biden’a ünlü Amerikalı şarkıcı Lady Gaga eşlik etti. Biden, “Ayağa kalkma ve demokrasimizi geri alma zamanı. Bu, Amerikan ruhu için bir savaştır. Kazanmak zorundayız” dedi. Lady Gaga da Biden’ın ülkeyi bir araya getirebileceğini savundu.

İLK SANDIKTAN BİDEN ÇIKTI

Oy verme işlemi, New Hampshire eyaletindeki iki mezrada gece yarısından itibaren başladı. Kanada sınırındaki Dixville Notch ve Millsfield mezralarında oylar kullanıldı ve 1960 seçimlerinden beri süregelen geleneğe uygun olarak sonuçlar açıklandı. AP’nin haberine göre ilk sonucun açıklandığı Dixville Notch’ta Joe Biden, kullanılan 5 oyun tamamını aldı. Millsfield’de ise Donald Trump’a 16, Biden’a 5 oy çıktı.