Aday ülkeleri de ilgilendiriyor... AB’den yeni genişleme stratejisi

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Hem aday ülkeleri motive etmek hem de mevcut üyelerdeki genişleme alerjisini kırmak isteyen AB Komisyonu, kademeli entegrasyonu odağa alan bir öneri paketi açıkladı. Tüm aday ülkeleri ilgilendiren paket Genişleme Komiseri Marta Kos tarafından açıklandı.

Komisyon’un yeni önerisi kabul edilirse aday ülkeler AB iç pazarının belirli kısımlarına kademeli olarak katılacak ve stratejik alanlarda daha yakın işbirliğinden yararlanacak. Ancak erişim, aday ülkenin katılım hazırlıklarında kaydedilen ilerlemeye, ilgili politika alanındaki hazırlık durumuna ve Birlik ile stratejik uyumuna bağlı olacak. AB Komisyonu paketin katılımın yerine geçmeyeceğinin ve katılım için kısa yol olmadığının altını ısrarla çiziyor.

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OY BİRLİĞİ YERİNE ÇOĞUNLUK

AB Komisyonu, genişleme bağlantılı bazı konu ve kararlarda oybirliği yerine nitelikli çoğunluk sistemine geçilmesi için baskıyı sürdürüyor. Bu sistemin kullanılabileceği alanlar arasında adayların başlık açması da gösteriliyor. AB Komisyonu, Birlik ile uyumun devamlılığının sürmesini sağlamak için koruma önlemlerinin güçlendirilmesini de önerdi. AB liderlerinin 15-16 Ekim’deki zirvede genişleme ve yeni paket konusunda stratejik değerlendirme yapmaları öngörülüyor.

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TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİ Mİ

AB Komisyonu’nun önerileri 21 yıldır müzakere sürecinde olan Türkiye için de geçerli. Son on yıldır müzakere sürecinde herhangi bir somut ilerleme kaydedilemedi. Mevcut parametrelerde radikal bir değişiklik olmaması halinde Türkiye’nin aday ülke olarak bu paketin sağlayacağı avantajlardan yararlanması pratikte mümkün olmayacak. AB Komisyonu’nun kademeli entegrasyon için “AB’yle stratejik uyum” şartı getirmesi de özellikle dış politikada uyum düzeyi çok düşük olan Türkiye açısından işleri daha karmaşık hale getirme riski içeriyor. Paketin, nasıl yorumlanacağına bağlı olarak gümrük birliği güncellemesinin de aralarında bulunduğu bazı konularda olumsuz etki potansiyeli bulunuyor.