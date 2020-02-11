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Dünya
Haber Giriş: 11.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Adanın iki yakası da gerilimli

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Adanın iki yakası da gerilimli

KIBRIS’ta bir yanda Türk ve Rumlar ortak ticaret yolları bulurken, Rum ve Türk siyaseti ise epey gerilimli.

KKTC’de nisan ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yarış, Rumlarla federasyonu savunan iki aday, mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve ana muhalefet lideri Tufan Erhürman’ın temsil ettiği ‘federalistler’ ile diğer adaylar, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’la özdeşleyen ‘iki ayrı devletli çözüm’ yanlıları arasında geçiyor. Akıncı, geçenlerde “KKTC’nin Türkiye’ye ilhakı korkunç olur” diyerek ayrı bir tartışma da başlattı. Akıncı, benzer görüşleri savunan rakibi Erhürman’ı iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geri bırakarak, ikinci tura kalmayı hedefliyor. Rum tarafında ise kurulacak bir ortaklıkta Türklerle eşit paylaşım istemeyen Rum lider Anastasiadis ile ana muhalefet AKEL arasında, ‘bölünme’ kavgası yaşanıyor.

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