Adaletin başına da bir siyah

Kasım CİNDEMİR WASHINGTON Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD Başkanı seçilen "ilk siyah" olan Barack Obama, Adalet Bakanlığı görevine kendisi gibi bir siyah olan Eric Holder’ı getirecek. Eric Holder, Senato’dan onay alması halinde Afrika asıllı Amerikalı ilk Adalet Bakanı konumuna gelecek.

20 Ocak’ta göreve başlayacak olan Obama, son sekiz yılda skandallar ile sarsılan ve itibar yitiren Adalet Bakanlığı’nda reformlar yapılabilmesi için Eric Holder’ın Senato’daki her iki partiden de mümkün olduğu kadar çok sayıda destek almasını istiyor. Demokrat kaynak, "Onay alacağını biliyoruz, ama geniş destek alarak gerekli reformları yapmasını istiyoruz" dedi. Senato Adalet Komitesi Başkanı Patrick Leahy, Eric Holder’ın "mükemmel bir aday" olduğunu ve her iki partiden de destek alacağını söyledi.



Holder, Başkan Bill Clinton döneminde Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Holder, terörizm davaları, kişi hak ve özgürlükleri gibi alanlarda yeni politikalar uygulayacak. Holder’ın, Guantanamo’nun kapatılmasını istediği ve yargıç izni olmadan vatandaşların izlenmesine karşı olduğu biliniyor. Eric Holder, işkenceye şiddetle karşı çıkıyor ve ABD’nin bu konuda bir deklarasyonda bulunmasını istiyor.