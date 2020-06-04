‘Adalet işlemeli’

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 24 TV’de katıldığı programda gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

‘IRKÇILIK DEVAM EDİYOR’

Çavuşoğlu, ABD’de ırkçılığın devam ettiğini belirterek, “Dolayısıyla bu cinayeti işleyen polisle ilgili de herkesin vicdanını rahatlatacak bir şekilde adaletin işlemesi gerekiyor” dedi. Öte yandan, bu cinayetin vandalizme dönüşmesinin de doğru olmadığını ve çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu,

“Kim olursa olsun, sadece ABD değil, başka bir ülkede de bu şekilde vandalizme dönüşmesini desteklemeyiz, doğru da bulmayız. Bir an önce inşallah sağduyu hakim olur. Buradan itidal çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Antifa’yı terör örgütü ilan ettiğini anımsatan Bakan Çavuşoğlu, “Bu bir ülkenin kararıdır. Ama Trump, aynı Antifa terör örgütü PKK tarafına geçip Türkiye’ye saldırdığında da aynı hassasiyeti göstermelidir” dedi.