HABERLERGündem Haberleri

Adalet Bakanı Tunç: Soykırımcılar mutlaka cezalarını çekecek

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç#Soykırım#Filistin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 21:22

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Soykırımcılar mutlaka gün gelecek cezalarını çekeceklerdir. Bugün uluslararası mahkemeler, uluslararası kuruluşlar etkisiz kılınıyor. Bir gün gelecek bunlar insanlığın ve uluslararası mahkemelerin önünde hesap verecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, Ümraniye Belediyesi tarafından kurulan Filistin Farkındalık Çadırı'nı ziyaret etti. Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan açıklamaya göre, Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere bulunduğu İstanbul'da Filistin Farkındalık Çadırı'nda yer alan stantları tek tek gezdi ve görevlilerden bilgi aldı.

“İNSANLIĞIN VE ULUSLARARASI MAHKEMELERİN ÖNÜNDE HESAP VERECEK”

Bakan Tunç, buradaki değerlendirmesinde, Filistin'de iki yıldan bu yana soykırım suçu işlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Buradan soykırım suçlularını lanetliyoruz, şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Soykırımcılar mutlaka gün gelecek cezalarını çekeceklerdir. Bugün uluslararası mahkemeler, uluslararası kuruluşlar etkisiz kılınıyor. Bir gün gelecek bunlar insanlığın ve uluslararası mahkemelerin önünde hesap verecek. İlahi adaletten hiçbir zaman kaçamayacaklar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, Filistin davasını desteklemeye devam edeceğiz. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz."

 

