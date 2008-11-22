Adalet Bakanı Bush’u överken bayıldı

Kasım CİNDEMİR / WASHINGTON Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey, Başkan George W. Bush’un terörizmle mücadelesinden övgüyle söz ederken fenalık geçirdi.

Washington’daki bir otelde, "Federalist Society" adlı muhafazakar bir kuruluşun toplantısında konuşurken bayılan Mukasey, George Washington Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



67 yaşındaki Michael Mukasey, Bush Yönetimi’nin 11 Eylül’den sonra başlattığı terörizmle global mücadelesinin başarılarını anlatıyordu. Adalet Bakanı Mukasey, konuşmasının 20. dakikasında kelimeleri birbirine karıştırmaya ve titremeye başladı, ardından da yere düşerek şuurunu yitirdi.



Acil yardım beklenirken, FBI görevlileri, nefes alıp vermeye devam eden Michael Mukasey’yi on dakika boyunca koruma altına aldılar. Ambulansla hastaneye götürülürken Mukasey’in şuurunu yeniden kazandığı ifade edildi, ancak sağlık durumunun nasıl olduğu açıklanmadı. Mukasey’in durumu Başkan Bush’a da iletildi. Bush’un, Adalet Bakanı’nın en kısa zamanda sağlığını kazanmasını istediği belirtildi.



