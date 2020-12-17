Açlıktan rekor ücrete

Giannis Antetokounmpo (26), NBA takımlarından Milwaukee Bucks’la 228.2 milyon dolar karşılığında 5 yıllık kontrat yenileyerek, lig tarihindeki en yüksek sözleşmeye imza atan oyuncu oldu.Yıllık 45.6 milyon dolar kazanacak olan yıldız basketbolcu çok değil bundan 11-12 yıl öncesine kadar Atina’da sokak sokak dolaşıp saat, güneş gözlüğü ve CD satıyor, günde 25 Euro kazandı mı bayram ediyordu. Annesi, babası ve 3 kardeşi ile birlikte Yunanistan’ın başkentinin varoş semtlerinden Sepolia’da iki odalı bir evde yaşıyordu.

PARASI YOKTU AMA MUTLUYDU

Ailesi 1992’de Nijerya’dan göçmen olarak Yunanistan’a geldi. Giannis (Yunancası Yiannis) 2 yıl sonra 6 Aralık 1994’de doğdu. Çocukluk yılları yokluk içinde geçti. Aç yattığı ya da sadece ekmek ile karnını doyurduğu günler oldu. “Zor yıllardı. Paramız yoktu ama tüm aile odada toplandığımızda mutluyduk, gülüyorduk” diye anlatıyor çocukluğunu. Ağabeyi gibi futbolcu olma hayali kurarken, 2007’de basketbolla tanıştı. İlk takımı, 2009’da Filathlitikos oldu. Giannis, o günler için de “Basketbol oynayarak eve bir tabak yemek götürebileceğimi düşündüm. 6 ay için denemeye karar verdim” diyor. Filathlitikos 2011’de onun sayesinde 2. lige yükseldi. Takımın yönetimi, ailesine 500 Euro maaş bağladı. Aile varoş semti Sepolia’dan ortadirek semti Zografu’ya taşındı.

GELDİĞİ YERİ HİÇ UNUTMADI

Takvimler 2012’yi gösterdiğinde yıllık 250 bin Euro’ya İspanyol takımı Saragosa’ya gitti. 2013’te Milwaukee Bucks’a transfer olan yıldız basketbolcu 2014’de ilk kez Yunan milli takımının formasını giydi. Giannis, Yunanistan’dan hep sevgiyle ve şükranla bahsediyor, hayır işleri yapıyor. Fakirlere yardım ediyor, çocuklara oyuncaklar dağıtıyor. 2018’de Atina yakınlarında çıkan yangında hayatını kaybeden 102 kişinin anısına spor salonu inşa ettirdi.

Giannis Antetokounmpo, geçen sezon 29.5 sayı, 13.6 ribaunt ve 5.6 asist ortalamasıyla oynadı.