Dünya Haberleri

Açlıkla mücadele için 1 milyon dolar bağışladı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 07:00

DÜNYACA ünlü şarkıcı Taylor Swift (36), ABD’nin en büyük açlıkla mücadele kuruluşu olan ‘Feeding America’ adlı yardım kuruluşuna 1 milyon dolar (42 milyon TL) bağışladı.

Feeding America’nın CEO’su Claire Babineaux-Fontenot, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Swift’e ‘minnettar olduğunu’ kaydederek, “Onun süregelen desteği, açlığı sona erdirmek için birleştiğimizde neler başarabileceğimizi bize güçlü bir şekilde hatırlatıyor” ifadelerini kullandı. Yardımseverliği ile öne çıkan Swift, 2023 yılında Tennessee eyaletinde yaşanan kasırganın mağdurlarına da 1 milyon dolar bağışlamıştı. Swift, 1 milyar 600 milyon dolarlık servete sahip.

Taylor Swift, nişanlısı Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce ile yakında nikâh masasına oturacak.

