Açlık ve korku

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 155 Filistinli sivilin yaşamını yitirdiğini, 500’ü aşkın kişinin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, İsrail’in ateşkesi bozduğu tarih olan 18 Mart’tan bu yana 4 bin 603 kişinin hayatını kaybettiği, 14 bin 186 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 927’ye, yaralıların sayısının da 126 bin 615’e yükseldiği bildirildi.

YARDIM İÇİN ATEŞKES ŞART

Dünya Gıda Programı ise Gazze’deki durumun kontrolden çıktığını belirterek, açlıkla mücadele eden Filistinlilere insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılabilmesi için ateşkesin şart olduğunu duyurdu. Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki 10 bölge için saldırı tehdidinde bulunarak buradaki Filistinliler için sürgün emri yayımladı.