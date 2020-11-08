Açlık grevindeki Filistinli esir 103 gün sonra ilk çorbasını kızının elinden içti

İsrail'in serbest bırakacağını açıklamasının ardından 103 gündür sürdürdüğü açlık grevine son veren Filistinli esir Maher Al-Ahras, 2 gün önce açlık grevine son vermişti. Filistinli Tutsaklar Kulübü tarafından 2 gün önce yapılan açıklamada, esir Al-Ahras'ın 26 Kasım'da serbest bırakılması için yapılan anlaşmanın ardından grevini askıya aldığı duyurulmuştu. Al-Ahras, son verdiği açlık grevinin ardından ilk çorbasını kızının elinden içti.

27 Temmuz'da İsrail tarafından gözaltına alınan Al-Ahras, İsrail'in idari tutukluluk kararı ve keyfi uygulamalarını protesto amacıyla açlık grevine başlamıştı. 6 çocuk babası Al-Ahras, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçleri tarafından 4 kez gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

Öte yandan İsrail makamları, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay arasında alıkoyabiliyor.