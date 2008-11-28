Acımasızca vurdular

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HİNDİSTAN'DA DEHŞET

hindistan’ın finans merkezi Mumbai kentinde silahlı teröristlerin çeşitli noktalarda önceki gece başlattıkları dehşet verici kanlı saldırılarda ölü sayısı 81’i Hintli olmak üzere 125’e, yaralı sayısı da 327’ye ulaştı. El Kaide bağlantılı olduğu belirtilen İslamcı Deccan Mücahitleri Örgütü militanlarının elinde, ayrıca yüz kadar da rehine bulunuyor.Mumbai’ye önceki gece yerel saatle 22.00’de teknelerle gelen tepeden tırnağa silahlı kişiler, lüks Tac Mahal ve Oberoi otelleri, bir kafe, hastane, Yahudi merkezi ve bir tren istasyonu dahil olmak üzere en az 10 ayrı yerde önlerine gelene otomatik silahlarla ateş edip el bombaları atarak, kenti kan gölüne çevirdi.Can pazarıİslamcı militanların kentteki eylemi, dün de devam etti. Ele geçirdikleri bazı binalarda beraberlerindeki rehineler olduğu halde mevzilenen militanlar, zaman zaman Hintli güvenlik güçleriyle şiddetli çatışmalara girdi. Bazı noktalarda denetimi ele geçiren güvenlik güçleri, çıkan çatışmalarda 10 teröristi ölü ele geçirirken, 9 şüpheliyi de tutukladı. Ölen polis sayısı ise 14. Yaşamını yitiren turistler arasında Japon, Avustralyalı, İngiliz, İtalyan, Yeni Zelanda ve Alman vatandaşlarının bulunduğu ifade ediliyor. RehinelerRehineler arasında Amerikalılar, İngilizler, İtalyanlar, İsveçliler, Kanadalılar, Yemenliler, Yeni Zelandalılar ve bir Singapurlu bulunurken, Tac Mahal Otel’deki saldırganların tamamen öldürüldüğü açıklandı. Militanlar, ellerindeki rehineleri serbest bırakmak için, hindistan hapishanelerindeki mücahitlerin salıverilmesini istiyorlar. Gece 10 İsraillinin kurtarıldığı, ancak halen 10-15 İsraillinin rehin kaldığı belirtildi. Toplam rehine sayısının ise 100-150 olduğu bildirildi.Deccan MücahitleriOnlarca turisti rehin tutan ve hindistan Müslümanları adına eylem yapan Deccan Mücahitleri adlı örgüt, Deccan ismini güney hindistan’daki Deccan Yaylası’ndan alıyor. Delhi’de Eylül ayında 20 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı hindistan Mücahitleri adlı bir örgüt üstlenmişti. Assam’da geçen ay 80 kişinin öldürüldüğü saldırıyı da hindistan Mücahitleri-İslam Güvenlik Gücü adıyla üstlenmişlerdi.Farklı taktikİslamcı militanların bu kez, daha önceki saldırılardan çok daha farklı bir taktik izledikleri belirtiliyor. Uzmanlar, teröristlerin bu kez, son derece cüretkár bir saldırı düzenleyerek, Kalaşnikof tüfekler ve el bombalarıyla nokta hedefleri vurduklarına dikkat çektiler. Uzmanlar, "İlk kez böyle bir saldırıya tanık olundu" dedi.Çocuk yaştaTren istasyonundaki saldırıyı yaşayan bir başka görgü tanığı da ağlayarak şunları anlattı: "Bağıra çağıra Amerikalı ve İngiliz arıyorlardı. Ama önlerine çıkanı vurdular. Siyah tişört giymişlerdi ve dört kişiydiler. Hepsi de silahlı ve çok gençti. Çocuk yaştaydılar. Ben arkalarındaydım. Beni görmediler."DİP NOT1996’da resmen Mumbai olduYAKLAŞIK 20 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık metropollerinden biri olan Mumbai’nin adı Hindu tanrıçası Mumbadevi ile Marathi dilinde "anne" anlamına gelen "Aai"nin birleşmesiyle oluşmuş. 17. yüzyılda bölgeyi sömürgeleştiren İngilizler şehre Bombay adını vermişler. Yerli halkın hep kullandığı Mumbai, 1996 yılında şehrin resmi adı ilan edildi.