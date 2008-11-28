Acımasızca vurdular

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hataGaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hata! #Süper Lig
Macronun en yakınındaki isimdi... Hapis cezasıMacron'un en yakınındaki isimdi... Hapis cezası!#Macron
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
İYİ Partili Türkkana sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktirİYİ Partili Türkkan'a sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir#Ömer Çelik
Bakan Kocadan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmezBakan Koca'dan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmez#Koronavirüs
Erdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısıErdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
İki rekor birden Borsa tarih yazmaya devam ediyorİki rekor birden! Borsa tarih yazmaya devam ediyor#Borsa
AK Parti ve CHPli isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılarAK Parti ve CHP'li isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılar#AK Parti
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
Osmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdıOsmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdı!#Osmanbey
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

Acımasızca vurdular

Acımasızca vurdular

Önceki gece teknelerle geldikleri Mumbai kentini kan gölüne çeviren Deccan Mücahitleri örgütü militanları, aralarında otel, kafe, tren istasyonu, Yahudi merkezi ve hastanenin de bulunduğu 10 noktayı hedef aldı. Saldırıda ölü sayısı 125’e, yaralı sayısı da 327’ye ulaştı. Onlarca kişiyi rehin alan ve otelde mevzilenen militanlar, Hindistan hapishanelerindeki mücahitlerin serbest bırakılmasını talep ettiler. 8 terörist ölü, 9’u da sağ ele geçirildi.

Haberin Devamı

HİNDİSTAN'DA DEHŞET

hindistan’ın finans merkezi Mumbai kentinde silahlı teröristlerin çeşitli noktalarda önceki gece başlattıkları dehşet verici kanlı saldırılarda ölü sayısı 81’i Hintli olmak üzere 125’e, yaralı sayısı da 327’ye ulaştı. El Kaide bağlantılı olduğu belirtilen İslamcı Deccan Mücahitleri Örgütü militanlarının elinde, ayrıca yüz kadar da rehine bulunuyor.Mumbai’ye önceki gece yerel saatle 22.00’de teknelerle gelen tepeden tırnağa silahlı kişiler, lüks Tac Mahal ve Oberoi otelleri, bir kafe, hastane, Yahudi merkezi ve bir tren istasyonu dahil olmak üzere en az 10 ayrı yerde önlerine gelene otomatik silahlarla ateş edip el bombaları atarak, kenti kan gölüne çevirdi.Can pazarıİslamcı militanların kentteki eylemi, dün de devam etti. Ele geçirdikleri bazı binalarda beraberlerindeki rehineler olduğu halde mevzilenen militanlar, zaman zaman Hintli güvenlik güçleriyle şiddetli çatışmalara girdi. Bazı noktalarda denetimi ele geçiren güvenlik güçleri, çıkan çatışmalarda 10 teröristi ölü ele geçirirken, 9 şüpheliyi de tutukladı. Ölen polis sayısı ise 14. Yaşamını yitiren turistler arasında Japon, Avustralyalı, İngiliz, İtalyan, Yeni Zelanda ve Alman vatandaşlarının bulunduğu ifade ediliyor. RehinelerRehineler arasında Amerikalılar, İngilizler, İtalyanlar, İsveçliler, Kanadalılar, Yemenliler, Yeni Zelandalılar ve bir Singapurlu bulunurken, Tac Mahal Otel’deki saldırganların tamamen öldürüldüğü açıklandı. Militanlar, ellerindeki rehineleri serbest bırakmak için, hindistan hapishanelerindeki mücahitlerin salıverilmesini istiyorlar. Gece 10 İsraillinin kurtarıldığı, ancak halen 10-15 İsraillinin rehin kaldığı belirtildi. Toplam rehine sayısının ise 100-150 olduğu bildirildi.Deccan MücahitleriOnlarca turisti rehin tutan ve hindistan Müslümanları adına eylem yapan Deccan Mücahitleri adlı örgüt, Deccan ismini güney hindistan’daki Deccan Yaylası’ndan alıyor. Delhi’de Eylül ayında 20 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı hindistan Mücahitleri adlı bir örgüt üstlenmişti. Assam’da geçen ay 80 kişinin öldürüldüğü saldırıyı da hindistan Mücahitleri-İslam Güvenlik Gücü adıyla üstlenmişlerdi.Farklı taktikİslamcı militanların bu kez, daha önceki saldırılardan çok daha farklı bir taktik izledikleri belirtiliyor. Uzmanlar, teröristlerin bu kez, son derece cüretkár bir saldırı düzenleyerek, Kalaşnikof tüfekler ve el bombalarıyla nokta hedefleri vurduklarına dikkat çektiler. Uzmanlar, "İlk kez böyle bir saldırıya tanık olundu" dedi.Çocuk yaştaTren istasyonundaki saldırıyı yaşayan bir başka görgü tanığı da ağlayarak şunları anlattı: "Bağıra çağıra Amerikalı ve İngiliz arıyorlardı. Ama önlerine çıkanı vurdular. Siyah tişört giymişlerdi ve dört kişiydiler. Hepsi de silahlı ve çok gençti. Çocuk yaştaydılar. Ben arkalarındaydım. Beni görmediler."DİP NOT1996’da resmen Mumbai olduYAKLAŞIK 20 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık metropollerinden biri olan Mumbai’nin adı Hindu tanrıçası Mumbadevi ile Marathi dilinde "anne" anlamına gelen "Aai"nin birleşmesiyle oluşmuş. 17. yüzyılda bölgeyi sömürgeleştiren İngilizler şehre Bombay adını vermişler. Yerli halkın hep kullandığı Mumbai, 1996 yılında şehrin resmi adı ilan edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin