'Açım' dedi yemek istedi: Karnı doyunca Türk dönericiyi öldürdü

Haberin Devamı

Almanya’nın kuzeyindeki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Schwerin kentine bağlı Bad Kleinen Kasabadaki Shabi’s Kebahaus isimli kebapçıda yaşanan olayda döner dükkanı işleten Türk vatandaşı Mazlum Akar, aç olduğunu söyleyip yardım isteyen bir kişiye yemek verdi.

Yemeğini yedikten sonra masada uyuyan 37 yaşındaki Alman daha sonra birden ayağa kalkarak işletmede bulunan ve kendisine yemek veren 31 yaşındaki Mazlum Akar’ı bıçakladı.

Dükkandan uzaklaşmaya çalışan Akar’ı takip eden Alman zanlı sokakta da Akar’a saldırmaya devam etti. Mazlum Akar kısa süre sonra hayatını kaybetti. Zanlı cinayet mahallinin hemen yanındaki süpermarketin otoparkında polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

TÜRKİYE, ALMANYA'DAN MAZLUM AKAR CİNAYETİNİN TÜM YÖNLERİYLE SORUŞTURULMASINI İSTEDİ

Haberin Devamı

Mazlum Akar'ın 37 yaşındaki bir Alman tarafından öldürülmesi sonrası Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu Alman makamlarıyla iletişime geçerek cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.