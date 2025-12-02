Acılı aileye şok dava! 'Yaşadıkları travmanın üzerine bir de bu eklendi' | Miras paylaşımlarında yeni dönem

Haberin Devamı

ABD'nin Boston şehrinde doğup büyüyen Carmen Thomas, babasını hiç görmedi. Annesi de babası hakkında çok fazla şey anlatmamış sadece adının Joe Brown olduğunu söylemişti.

Thomas, evde tükürük örneği alınarak yapılan DNA testlerinin yaygınlaşmasını bir fırsat olarak gördü. Bu sayede hiç tanımadığı babasını ve ailesinin geri kalanını bulabilirdi. Nitekim Thomas'ın test sonuçlarında Brown soyadlı bir akrabası olduğu ortaya çıktı.

İlerleyen zamanda, genç kadının babası olduğunu düşündüğü kişinin 5 yıl önce hayatını kaybettiği ancak iki kız kardeşi olduğu anlaşıldı.

Thomas ve kız kardeşler önce uzaktan tanıştı, sonra yüz yüze görüştü. Birlikte büyükannelerini ziyarete gittiler, hep beraber eski fotoğraflara baktılar, artık hayatta olmayan babalarından konuştular.

Bir yıl sonra Brown kardeşler ve anneleri şok bir davayla karşı karşıya kaldı. Davacı taraf Carmen Thomas'tan başkası değildi.

"BEN DE ONUN KIZIYIM"

Joe Brown'un ölüm sebebi teşhis konmamış bir aort anevrizmasıydı. Ölümünün ardından ailesi, Brown'un tedavi gördüğü hastaneye ve doktorlara milyonlarca dolarlık bir tazminat davası açmış ve kazanmıştı. Thomas bu tazminattan kendi payına düşeni istiyordu. Genç kadın, geçen yıl başlarında mahkemeye sunduğu dilekçede "Nihayetinde ben de onun kızıyım" ifadelerini kullanıyordu.

Brown ailesinin avukatı Joseph Lipchitz, The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, müvekkillerinin Thomas'ın iddiaları karşısında şoke olduğunu belirterek, "Tahmin edebileceğiniz üzere babalarının ölümü zaten inanılmaz travmatik bir olaydı. Bu travmanın üzerine bir de bu mefruz mirasçının aniden ortaya çıkıp para istemesi eklendi" ifadelerini kullandı.

Lipchitz, davanın müvekkilleri lehine sonuçlandığını çünkü Thomas'ın iddiasını dile getirmesiyle Joe Brown'un ölümü arasında oldukça uzun zaman geçtiğini de sözlerine ekledi. Brown kardeşler, anneleri ve Thomas ise gazetenin yorum taleplerini reddetti.

BİRÇOK EYALETTE BİYOLOJİK BAĞLAR BELİRLEYİCİ

Bu olay kulağa Hollywood filmlerinden fırlamış bir senaryo gibi geliyor ama değil.

ABD'de birçok eyalette, resmi bir vasiyetname ya da tayin edilmiş bir mütevellinin bulunmadığı durumlarda, ölenlerin mirası üzerinde hak iddia edebilecek kişilerin belirlenmesinde genetik bağlar belirleyici oluyor. İnsanlar hayatları boyunca hiç görmedikleri biyolojik babalarından kalan miraslar üzerinde hak iddia edebiliyor.

Öte yandan bazı eyaletlerde ölen kişiyle iddia sahibi arasında bir ilişki olup olmadığına da bakılıyor. İddia sahibinin bu iddiayı kişinin ölümünden ne kadar sonra ortaya attığı da belirleyici bir faktör.

Ne var ki resmi bir vasiyetnamenin ya da tayin edilmiş bir mütevellinin bulunduğu durumlarda bile "soyumdan gelenlere" ya da "çocuklarıma" gibi yaygın kullanılan ifadeler, sürpriz akrabaların mirasta hak iddia etmesine zemin hazırlayabiliyor.

DNA testlerinin miras iddialarına etkileri konusunda uzman bir avukat olan Sarah Moore Johnson, "İnsanların eskiden de ilişkileri oluyordu ama artık bu ilişkiler gün yüzüne çıkıyor" dedi.

ÜÇÜNCÜ KARDEŞİN İDDİASI BU KEZ HAKLI BULUNDU

Sürpriz mirasçıların iddiaları, babalarının kendilerini desteklediğini ya da varlıklarını açıkça kabul ettiği durumlarda daha da güçleniyor. Utah'ta yaşanan olay buna iyi bir örnek.

Söz konusu olayda John Heater isimli merhumun oğlu ve kızı, babalarının mirası konusunda çekişiyordu. Bu süreçte Heater'ın oğlu babalarının başka bir kadından oğlu olabileceğini düşündüğü bir erkekle temasa geçti. Yapılan testlerde ikisinin kardeş olduğu kanıtlandı.

Mahkeme belgelerine göre, bu kişinin annesi zamanında Heater'ın yanında çalışmış ve merhumla yaşadığı ilişkiden bir erkek çocuk sahibi olmuştu.

Heater bir vasiyetname bırakmamıştı. Üçüncü kişi ise iddiasını Heater'ın her yıl doğum gününde doğum gününde kendisine bir kart ve 100 dolar yollamasına dayandırıyordu.

Utah Yüksek Mahkemesi, 2021 yılında verdiği kararda, adamın Heater'ın mirasının üçte birini almaya hakkı olduğuna hükmetti. Mahkemenin kararında adamın miras bağlamında iki babası olduğu; bunlardan birinin yetiştiren babası, diğerinin de biyolojik babası yani Heater olduğu vurgulandı.

Hukukçular, beklenmedik sürtüşmeler yaşamak istemeyenlere bir vasiyetname hazırlama ve hatta mirası yönetecek bir mütevelli tayin etme tavsiyesinde bulundu. New York'tan Avukat Carole Bass, resmi belgelerde ailenin tanımadığı biyolojik çocukların mirastan pay alıp alamayacağının kesin bir dille belirtilebileceğini söyledi.

YEDİ KARDEŞ BİRLİKTE HAREKET ETTİ

Bazı durumlarda sürpriz mirasçıların ortaya çıkması, aile üyelerinin kenetlenmesini sağlayabiliyor. Bunun örneği de 2020 yılında New York'un Buffalo şehrinde yaşandı.

İş insanı Frank McGuire, ölünce geriye milyonlarca dolarlık bir miras kaldı. McGuire'ın mirasçıları dördüncü eşi, yedi çocuğu, torunları ve Buffalo Roma Katolik Piskoposluğu'ydu. (McGuire piskoposluğa 2 milyon dolara bırakmıştı.)

İşler yolunda giderken bir kadın ortaya çıktı ve McGuire'ın babası olduğunu öne sürdü. Florida'nın Palm Beach Gardens şehrinde yaşayan psikolojik danışman Jordan Tripi, evde yaptığı DNA testi aracılığıyla McGuire ailesiyle akraba olduğu sonucuna varmıştı.

Tripi kısa süre sonra McGuire'ın mirası üzerinde hak iddia etti ve resmi bir DNA testi yapılması talebinde bulundu.

McGuire'ın çocukları ortak bir tavır sergileyerek Tripi'nin talebine karşı çıktı.

Ancak New York temyiz mahkemesi, bir alt mahkemenin aldığı DNA testinin yapılması kararını onadı. Kasım ayı sonlarında tarafların anlaşmaya yakın olduğu açıklandı.

McGuire'ın kızı Jeannie-Marie McGuire, "Umarım gelecekte başka aileler bizim yaşadığımız acıyı yaşamaz" derken Tripi de "Halen tüm bu yaşananlar konusunda ne hissettiğimi çözmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.