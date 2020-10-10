Açılan Maraş, ‘hüzün turizmi’ merkezi olacak

KKTC, bir bölümünü sivil ziyaretlere açtığı 46 yıldır kapalı tutulan ‘Hayalet kent’ unvanlı turistik Maraş şehrini, dünyada son dönemde popüler olan ‘hüzün turizmi’ merkezi yapmaya hazırlanıyor. KKTC Turizm Bakanı Kutlu Evren, “Maraş’ı turizme kazandırmak için çalışmalarımızı hazırladık, kenti dünyada son dönemde alternatif turizm dalları yer arasında yer alan ‘dark turizm’ (hüzün turizmi) merkezi yapacağız” dedi.

TURİZME AÇILACAK

Evren, Maraş’ın en kısa zamanda Kıbrıs Türk turizmine katkı sağlamasını amaçladıklarını ve kentin yıllar sürecek mülkiyet sorununun çözülmesi ve yenilenme çalışmalarını beklemeyeceklerini, bu haliyle de turizme kazandıracaklarını kaydetti. Kentin altyapı ve onarım çalışması bittikten sonra belirli bir bölümünün dokunulmamış halde bırakılması da planlanıyor.

GELİBOLU, HİROŞİMA GİBİ

Sektörde, ‘dark turizm’ diye bilinen hüzün turizmi, tarihte büyük olayların yaşandığı, görüntüsüyle ürperten yerlere yönelik turizm anlamına geliyor. İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin atom bombası attığı Japonya’nın Hiroşima kenti, Nazilerin Yahudi soykırımında bulunduğu Polonya’daki Auschwitz toplama kampı, El Kaide’nin yolcu uçaklarıyla saldırarak yıktığı New York’taki İkiz Kuleler’in sıfır noktası adı verilen temelleri örnekler arasında. Türkiye’de de Gelibolu yarımadasındaki Çanakkale ve Anzak Şehitliği ile Sinop Cezaevi en ünlü hüzün turizmi merkezleri.

HAVADAN DRONE’LAR, KARADAN SCOOTER’LI POLİSLER

KKTC’nin önceki gün sahil şeridi ve iki ana caddesini sivil ziyarete açtığı Maraş kenti modern tekniklerle korunuyor. Herhangi bir ayrım yapılmadan Rumlar da dahil herkesin girebildiği Maraş kenti havadan drone’lar, karadan ise elektrikli Scooter’larla takip ediliyor.

MÜZE GİBİ MESAİLİ AÇILIYOR

Açık hava müzesi haline gelen kentte çok sayıda motorlu, üniformalı ve sivil polis devriye geziyor. Kent ziyarete sabah 09.00’da açılıyor, akşam 17.00’de kapanıyor. Kimlik kontrolü yapan emniyet yetkilileri, ziyaretçiler arasında çok sayıda Kıbrıslı Rumun da bulunduğuna dikkat çekiyor.

LORDOS AİLESİ DE GELDİ

Rum yönetiminden Maraş’a gelenlerin önemli bir kısmını, 1974 öncesinde kentte mülk bırakanlar oluşturuyor. Maraş’ta 1974 öncesinde 5 turistik otel, 9 apartman, 5 işyeri ve çok sayıda ev ve arazi bırakan Rumların ünlü Lordos ailesinin mirasçıları da ziyaretçiler arasında yer aldı. Lordos ailesinin en yaşlı üyesi Andreas Lordos, mülklerini alabilmek için AİHM’nin de tanıdığı KKTC’de kurulu Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuran 300 Rum arasında yer almıştı. Lordos 2015’te Maraş’ın açılışını göremeden 88 yaşında hayatını kaybetti. Lordos, Maria adını alan Kıbrıslı Türk, Sultan Mustafa ile evliydi.