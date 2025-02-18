Acil inişte pistte takla attı

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ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis-Saint Paul Uluslararası Havalimanı’ndan 80 yolcu ile havalanan uçak, acil iniş sırasında takla atarak ters döndü.

Havaalanının bağlı olduğu Peel Bölge Polisi’nin verdiği bilgiye göre kaza nedeniyle 8 kişi yaralandı. Yolcular ve mürettabat kaza sonrası uçaktan tahliye edilirken, iniş takımları yanan uçağa müdahale edildiği belirtildi. Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’nın X hesabından yapılan paylaşımda, tüm yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarıldığı duyuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, havalimanında tüm hava trafiği geçici olarak durduruldu.