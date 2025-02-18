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Acil inişte pistte takla attı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Toronto Pearson Havalimanı#Uçak
Acil inişte pistte takla attı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 07:00

ABD’li Delta Havayolları’na ait CRJ-900 tipi bir yolcu uçağı kötü hava koşulları nedeniyle Kanada’nın Toronto Pearson Havalimanı’na acil inişi sırasında ters döndü.

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ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis-Saint Paul Uluslararası Havalimanı’ndan 80 yolcu ile havalanan uçak, acil iniş sırasında takla atarak ters döndü.

Havaalanının bağlı olduğu Peel Bölge Polisi’nin verdiği bilgiye göre kaza nedeniyle 8 kişi yaralandı. Yolcular ve mürettabat kaza sonrası uçaktan tahliye edilirken, iniş takımları yanan uçağa müdahale edildiği belirtildi. Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’nın X hesabından yapılan paylaşımda, tüm yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarıldığı duyuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, havalimanında tüm hava trafiği geçici olarak durduruldu.

 

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#ABD#Toronto Pearson Havalimanı#Uçak

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