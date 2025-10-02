×
Acil durum ilan edilmişti… Lassa ateşi 166 can aldı

#Nijerya#Lassa Ateşi#Hayvandan İnsana Geçen Hastalık
Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl 166 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, başkent Abuja'nın yanı sıra 21 eyaletin 106 bölgesinde, Lassa ateşi vakalarının artmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede ocak-eylül döneminde 7 bin 673 Lassa ateşi vakasının kaydedildiği ve hastalık nedeniyle 166 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

GEÇEN YIL 190 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Lassa ateşi nedeniyle geçen yıl ülke genelinde 190 kişi hayatını kaybetmişti. Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.

 

