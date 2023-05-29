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Acil çıkışın yanındaki koltuklar boş kalacak

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#Asiana Airlines#Acil Çıkış#Koltuk
Acil çıkışın yanındaki koltuklar boş kalacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 07:00

Güney Koreli Asiana Airlines havayolu şirketi, hafta içinde bir kişinin iniş sırasında “nefes almak için” acil çıkış kapısını açması üzerine bu koltukların satışını durdurdu.

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200 kişi taşıyan uçağın kapısı yerden yaklaşık 200 metre yukarıda 30 yaşlarında bir adam tarafından açılmıştı. Şirket bundan böyle A321 model uçaklarda 31A ve 26A numaralı koltukları boş bırakacak. Şirket bunun bir güvenlik önlemi olduğunu açıkladı ancak başka koltuklardan birinin aynı şeyi yapmak istemesini nasıl engelleyeceği belirtilmedi. Güney Kore ulaştırma otoritesi, uçak yeterince alçaktaysa kabin basıncı ile dışarıdaki basınç eşitlendiği için kapıyı açmanın mümkün olduğunu açıklamıştı.

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#Asiana Airlines#Acil Çıkış#Koltuk

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