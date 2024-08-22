Acil çıkış kapısını açıp uçaktan atladı

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Avustralya polisi, Melbourne havalimanına inen ve köprüye yanaşmakta olan Jetstar Hava Yolları'na ait uçaktaki bir yolcunun uçağın acil çıkış kapısından çıktığını, kanat boyunca yürüdüğünü ve ardından motordan havalimanının apronuna indiğini açıkladı. Avustralya federal polisi, Sidney - Melbourne uçuşundan izinsiz ayrılan adamı tutukladı .

Uçaktaki yolculardan Audrey Varghese, Melbourne radyosu 3AW'ye yaptığı açıklamada, adamın oldukça tuhaf davranışlar sergilediğini, emniyet kemeri uyarılarını ve uçuş görevlilerinin kendisine oturması yönündeki uyarılarını görmezden geldiğini söyledi. Varghese "İnsanlar bunu oldukça garip buldu. Ve sonra uçak durmaya başlar başlamaz, hemen ayağa kalktı ve temelde acil çıkış sırasının olduğu yere doğru koştu. Daha sonra acil çıkış kapısını açtı ve uçaktan atladı". dedi. Varghese, diğer yolcuların da olay sonrası çok korktuğunu ve çığlık attığını ifade etti.

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Federal polis, uçuş sırasında saldırgan davranışlarda bulunduğu ve uçak güvenlik protokollerini ihlal ettiği iddiasıyla bir adamı tutukladıklarını söyledi.

Polis sözcüsü, "Adam hastaneye nakledildi, hastanede kalmaya devam ediyor." dedi. Jetstar sözcüsü ise, "Melbourne'e vardıktan sonra bir yolcunun acil çıkış kapısını açtığını ve bunun sonucunda sürgülerin otomatik olarak açıldığını doğrulayabiliriz" açıklamasında bulundu.