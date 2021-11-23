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Açıklama Oxford'lu bilim insanından geldi: Aşı karşıtlarına tokat gibi cevap!

#Koronavirüs#Oxford#Kovid-19 Aşısı
Açıklama Oxfordlu bilim insanından geldi: Aşı karşıtlarına tokat gibi cevap

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının durdurulamaz şekilde artmaya başlaması başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok yerinde hem endişeleri hem de sert önlemleri geri getirdi. Öte yandan Oxford'un aşı programının başında yer alan isim olan Prof. Sir Andrew Pollard'dan kovid-19 aşılarıyla ilgili çok ciddi bir uyarı geldi.

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"Kovid-19 artık aşılıların hastalığı değil." Bu sözler Oxford'un aşı programının başında yer alan isim olan Prof. Sir Andrew Pollard'a ait.

Hastanelerde nefes alamadan yatan koronavirüs hastaları artık neredeyse sadece aşılanmamış kişilerden oluşuyor.

Koronavirüsün daha bulaşıcı olan Delta varyantı binlerce insana bulaşmaya devam etse de tam aşılı bireyler sadece hafif bir enfeksiyon yaşayarak hastalığı kolayca atlatıyor.

Açıklama Oxfordlu bilim insanından geldi: Aşı karşıtlarına tokat gibi cevap

Guardian gazetesi için özel olarak kaleme aldığı yazıda Pollard şu satırlara yer veriyor: 

"Halk arasında salgına hâlâ sanki görünmez bir şeymiş gibi yaklaşan çok. Kovid-19 onların gözünde sadece zor durumdaki hastaların, hastanelerin ve sağlık çalışanlarının fotoğrafları önlerine gelince görünür hale geliyor. Devam eden bu kâbus halini İngiltere genelindeki yoğun bakım ünitelerinde görmek mümkün. Ancak bu artık neredeyse sadece aşısızlar için geçerli."

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Pollard sözlerine şöyle devam ediyor "Kovid-19 genel olarak artık aşısızların hastalığı haline gelmiştir. Birkaç istisna dışında aşılar hastalığın boğucu etkisini sınırlamaya devam ediyor.“

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Bilim insanları, hatırlatma dozu aşılarının yapılması ve yazın yayılan Delta varyantına karşı gelişecek bağışıklıkla birlikte İngiltere'nin Avrupa'nın içinde olduğu kadar kötü bir duruma düşmeyeceğine inanıyor. Pollard'a göre aşılamada Avrupa'nın önünde olan İngiltere daha şanslı. 

Açıklama Oxfordlu bilim insanından geldi: Aşı karşıtlarına tokat gibi cevap

Öte yandan AstraZeneca aşısının arkasındaki isimlerden olan Pollard, buna rağmen sağlık sisteminin kışın bastırmasıyla birlikte zorlanmaya başlayabileceğini, aşısız vatandaşların yoğun bakımları doldurması ve aşılı olduğu halde ileri yaşta ve kronik hastalıkları olan insanların da bu dalgadan etkilenebileceğinin altını çizdi.

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