Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Açıklama bakandan geldi… Tayvan: Çin, bizi işgal edecek! Hazırlandılar

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Tayvan#İşgal
Açıklama bakandan geldi… Tayvan: Çin, bizi işgal edecek Hazırlandılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 12:10

Çin ve Tayvan arasındaki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle iyice büyüyen topyekûn savaş korkusunu perçinledi. Çin’in, Nancy Pelosi ziyaretinden sonra yaptığı tehdit gibi açıklamalar ve hızlandırdığı askeri operasyonlar Tayvan tarafından ‘işgal’ hazırlığı olarak algılandı.

Haberin Devamı

Tayvan'ın ‘gerçek ateş’ tatbikatlarına başlaması ve Çin'in ABD'li sözcü Nancy Pelosi'nin geçen hafta Taipei'yi ziyaret etmesinin ardından başlattığı askeri tatbikatlara devam etmesiyle birlikte, Pasifik’teki tansiyon iyice yükselmiş durumda.

Tayvan dışişleri bakanı, Çin'in geçen hafta askeri tatbikatlarını Tayvan'ı işgale hazırlanmak için kullandığını ve ABD'li sözcü Nancy Pelosi'nin ziyaretine duyduğu öfkenin sadece bir bahane olduğunu söyledi.

Bakan Joseph Wu, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) geçen hafta başladığı askeri tatbikatlara devam etmesi ve Tayvan'ın kendi gerçek zamanlı savaş tatbikatlarına başlaması nedeniyle bu sabah medyaya hitap etti.

Açıklama bakandan geldi… Tayvan: Çin, bizi işgal edecek Hazırlandılar

Haberin Devamı

"ÇİN, ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDİYOR"

Wu, Çin'i 'uluslararası hukuku ağır ihlallerle' suçladı.

“Çin, Tayvan'ın işgaline hazırlanmak için askeri oyun kitabındaki tatbikatları kullandı” diyen bakan “Tayvan'da halkın moralini zayıflatmak amacıyla geniş çaplı askeri tatbikatlar ve füze fırlatmalarının yanı sıra siber saldırılar, dezenformasyon ve ekonomik zorlamalar yürütüyor.” Sözlerini kullandı.

Tayvanlı bakan, PLA faaliyetlerinin hazırlanmasının, Pelosi'nin ziyaretine doğrudan bir yanıt olduğu zaman çerçevesinden çok daha uzun süreceğini de sözlerine ekledi.

Wu, Çin'in balistik füzelerin ateşlenmesi de dahil olmak üzere taktiklerinin 'açıkça diğer ülkeleri Tayvan'ı işgal etme girişimine müdahale etmekten caydırmaya çalıştığını' söyledi ve ayrıca Çin’in çok daha geniş jeostratejik niyetleri olduğunu gösterdi.

Açıklama bakandan geldi… Tayvan: Çin, bizi işgal edecek Hazırlandılar

ÇİN'İN GERÇEK NİYETİNİ AÇIKLADI

Bakan Wu, “Çin'in gerçek niyeti, Tayvan Boğazı'ndaki ve tüm bölgedeki statükoyu değiştirmektir.” Diyerek işgal niyetinin altını bir kez daha çizdi.

Tayvan’a göre Pekin, dünyanın en işlek denizcilik rotalarından biri olan Tayvan Boğazı'nın mülkiyetini ilan etti ve su akışını kontrol ederek ve Sarı Deniz'i Güney Çin Denizi'ne bağlayarak uluslararası toplumun seyahat özgürlüğünü etkilemeyi hedefliyor.

Haberin Devamı

Geçen hafta PLA, Çin ile Tayvan arasında yakın zamana kadar her iki tarafın da büyük ölçüde saygı duyduğu resmi olmayan bir sınır olan orta hattan 100'den fazla deniz ve hava geçişi gerçekleştirdi.

Açıklama bakandan geldi… Tayvan: Çin, bizi işgal edecek Hazırlandılar

ÇİN'DEN YİNE TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin ise “Çin'in normal askeri tatbikatları açık, şeffaf ve profesyoneldir” dedi. “İlgili makamlar zamanında bildirimde bulundular. Ulusal ve uluslararası yasalarla ve yerleşik uluslararası uygulamalarla uyumludurlar. Bu, provokatörlere bir uyarı mesajıdır ve aynı zamanda egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumak için meşru bir harekettir.” Sözleriyle Çin’in örtülü tehdidini bir kez daha yinelemiş oldu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

ABD’yi sarsan iddia Doktor kadın, kocasının içeceğine zehir katıp öldürmeye çalıştıABD’yi sarsan iddia! Doktor kadın, kocasının içeceğine zehir katıp öldürmeye çalıştı!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

ABD eski başkanı Donald Trumpın evine FBI baskını Saatler önce yayınlandı... Şok fotoğraflarABD eski başkanı Donald Trump'ın evine FBI baskını! Saatler önce yayınlandı... Şok fotoğraflarHaberi görüntüle

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin, karasularımıza çok sayıda balistik füze fırlattı
daha fazla video içinTayvan Savunma Bakanlığı: Çin, karasularımıza çok sayıda balistik füze fırlattı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Tayvan#İşgal

BAKMADAN GEÇME!

Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen
6 yaşındaki güzellik kraliçesini anne babası mı öldürdü 26 yıldır çözülmeyen cinayet

6 yaşındaki güzellik kraliçesini anne babası mı öldürdü? 26 yıldır çözülmeyen cinayet!

#Jonbenét Ramsey
90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat

BAKMADAN GEÇME!

Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen
6 yaşındaki güzellik kraliçesini anne babası mı öldürdü 26 yıldır çözülmeyen cinayet

6 yaşındaki güzellik kraliçesini anne babası mı öldürdü? 26 yıldır çözülmeyen cinayet!

#Jonbenét Ramsey
90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu

90 bin dolara aldı, yıllarca gözü gibi baktı! Orijinal Chagall tablosu nasıl bir anda sahte oldu?

#Sanat