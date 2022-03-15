Acı haberi böyle paylaştı! İçim parçalanıyor

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Fox News CEO'su Suzanne Scott, kanal çalışanlarına yazdığı e-postada, "Büyük bir üzüntüyle ve içim parçalanarak sevgili kameramanımız Pierre Zakrzewski ile ilgili haberi bu sabah sizlerle paylaşıyorum. Pierre, Ukrayna, Kiev'in dışındaki Horenka'da öldürüldü" yazdı.

IRAK, AFGANİSTAN VE SURİYE'DE ÇALIŞMIŞTI



Fox News CEO'su Scott, Zakrzewski'nin Şubat'tan bu yana Ukrayna'da haber yaptığını ve araçları vurulduğunda muhabir Benjamin Hall ile birlikte olduğunu duyurdu. Deneyimli bir savaş fotomuhabiri olan Zakrzewski, Irak, Afganistan ve Suriye'den Fox News için haberler yapmıştı.



TAM BİR HAZİNEYDİ

'America Reports' programının sunucularından John Roberts da, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Korkunç bir haber: Fox kameramanı Pierre Zakrzewski, muhabir Benhamin Hall'un yaralandığı aynı saldırıda öldürüldü. Dünya genelinde Pierre'le çok kez çalıştım. Tam bir hazineydi. Pierre'in eşi ve ailesine yürekten dualarımızı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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Zakrzewski'nin ölüm haberi, Amerikalı ödüllü gazeteci Brent Reanaud'un belgesel çekmek için bulunduğu Ukrayna'da öldürülmesinin hemen ardından geldi.



