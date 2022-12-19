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Acı gerçek ortaya çıktı... Almanya 'Puma' skandalı ile çalkalanıyor!

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#ALMANYA#NATO#Dünya
Acı gerçek ortaya çıktı... Almanya Puma skandalı ile çalkalanıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 13:36

Alman ordusu envanterindeki Puma tipi zırhlı araçlar, NATO’nun ‘Mızrak Ucu’ (Speerspitze) adlı tatbikatında ciddi teknik sorunlar yaşadı. Tatbikata katılan 18 adet Puma’dan ‘hiçbirinin göreve hazır durumda’ olmadığı belirtildi.

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Putin'in emri ile başlayan savaş can almaya devam ederken pek çok Avrupa ülkesi silahlanmaya ayırdığı bütçeyi artırma kararı aldı.

Bu ülkelerden birisi olan Almanya'da ise Puma skandalı ülkenin bir numaralı gündemi olmuş durumda.

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10. Zırhlı Tümen Komutanı Tümgeneral Ruprchet Von Butler, ordu yönetimine ve Alman Savunma Bakanlığı’na gönderdiği mektupta 18 adet zırhlı aracın tatbikatın başlamasının sekizinci gününde, ‘göreve hazır olma’ yeteneğini kaybettiğini bildirdi.

Mektuba dayandırılan haberlerde, Puma tipi zırhlı araçların ‘tümden kullanılamaz durumda’ olduğu öne sürüldü. Buna göre, Tümgeneral Butler mektubunda, ‘göreve hazır’ durumdaki son iki adet Puma’nın da ‘1.5 saatlik atış tatbikatının ardından kule sorunlarıyla arıza yaşadığını’ kaydetti.

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Ülke basınında yer alan haberlere göre, tatbikata katılan Leopard 2 tanklarındaki göreve hazır olma durumunun yüzde 80 ila yüzde 90 olduğu, ‘oluşan hasarların genellikle gece giderildiği’ belirtildi.

Acı gerçek ortaya çıktı... Almanya Puma skandalı ile çalkalanıyor

Ancak Pumalarda, 18 araç ile başlayan tatbikatın sonuna doğru göreve hazır olma durumunun ‘sıfıra’ düştüğüne yer verildi.

Haberlerde, yüksek teknolojiye sahip Puma tipi zırhlı araçların özellikle elektronik aksamının arızaya açık olduğu, hatta araçların birinde sürücü kabininde bir kablonun ateş aldığına dikkat çekildi.

‘ÜÇ-DÖRT AY ALABİLİR’

Birliğin bu hataları bildiği ancak söz konusu arızaların ‘hiç bu sıklıkta rapor edilmediği’ vurgulanan haberde, Tümgeneral von Butler’in Puma tipi zırhlı araçların yeniden göreve hazır duruma gelmesinin üç ile dört ay alabileceği değerlendirmesinde bulunduğuna yer verildi.

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Butler’in tümenine bağlı 37. Mekanize Piyade Tugayı’nın gelecek yıl NATO’nun ‘Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti’nin çekirdeğini oluşturması planlanıyordu.

Pumaların Nisan 2023’e kadar hazır duruma gelmeyeceği tahminini dile getiren Tümgeneral Butler, mektubunda NATO Kuvveti’nde eski model ‘Marder’ tipi zırhlı araçların kullanılması tavsiyesinde bulundu.

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Alman ordusunun (Bundeswehr) üç yıl boyunca teknik sorunlar yaşayan Puma filosunun geçen sene modernize edilmesinin ardından ‘savaşa hazır durumda’ olduğu açıklanmıştı.

 

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#ALMANYA#NATO#Dünya

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