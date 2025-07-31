Aç çocuklar dize getirdi! İngiltere’den Filistin adımı

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail’in Gazze’deki “korkunç” duruma son vermek için “somut” adımlar atmaması halinde, Birleşik Krallık’ın Eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını açıkladı. Fransa’nın hemen ardından İngiltere’nin tarihi Filistin kararının uluslararası arenada İsrail’i daha da sıkıştırması bekleniyor. Birleşik Krallık, Gazze’deki katliam sonrasında bu adımı atan yedinci ülke oldu.

İÇ BASKILAR ARTIYOR

2023’ten bu yana İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya ve Ermenistan Filistin’i devlet olarak tanıma kararı almıştı. Fransa da eylül ayındaki BM Genel Kurulu toplantısında Filistin’i tanıyacağını açıklamıştı. Artık dünya liderleri Gazze’deki katliam ve açlığa mahkûm edilen çocukların görüntüleriyle oluşan tepkilere kulak tıkayamıyor.

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İngiliz Başbakanı Keir Starmer, uzun süredir kamuoyundan gelen İsrail’e karşı yaptırım uygulanması ve Filistin’in tanınması baskısıyla karşı karşıya. 4 milyon Müslüman’ın yaşadığı Britanya’da başlangıçta Gazze konusunda sadece Müslümanlar ve insan hakları savunucusu solcular tepki gösteriyordu.





Ancak İsrail’in katliamı sürdükçe protestolara önce Starmer’ın İşçi Partisi üyeleri ardından da muhafazakârlar katıldı. Mayıs ayında İşçi Partisi’nden 75 isim, ortak imzayla “İngiltere hemen Filistin’i tanımalı” mektubu yazdı. İngiltere’de Gazze konusundaki eylemler artarken, mayıs ayından itibaren İngiliz hükümeti, İsrail’le serbest ticaret anlaşması görüşmelerini durdurduğunu açıkladı. Ardından 10 Haziran’da Batı Şeria politikası dolayısıyla İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’e İngiltere’ye giriş yasağı getirildiği açıklandı. Bütün bunlara rağmen İngiltere, Filistin’i tanıma konusunda Fransa’nın açıklamasına kadar somut bir adım atmadı.

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EYLÜLE KADAR SÜRE

Starmer önceki akşam İsrail’e bazı şartlar öne sürerek, bunların yerine getirilmemesi halinde Filistin’i devlet olarak tanıyacaklarını söyledi. Starmer, basın toplantısında şartları şöyle sıraladı: İki devletli çözüme ulaşacak uzun vadeli bir barış sürecine bağlılık açıklaması, Gazze’deki korkunç durumu sona erdirmek için önemli adımlar atılması, Batı Şeria’nın ilhak edilmeyeceğinin teyit edilmesi. Tanıma kararına neden koşul getirildiği sorusuna da yanıt veren Starmer, amaçlarının hem rehinelerin serbest bırakılması hem de Gazze’ye yardım sağlanarak mevcut durumu değiştirmek olduğunu söyledi.

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Bu arada dün Singapur ve Malta da eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’i resmen tanıyacaklarını duyurdu.

İNGİLİZ BAKAN: HAMAS İÇİN DEĞİL AÇ ÇOCUKLAR İÇİN

İsrail Dışişleri Bakanlığı jet bir açıklamayla İngiltere’nin kararını protesto etti. Açıklamada “Fransa’nın ardından iç siyasi baskılar sonucu gelen İngiliz hükümetinin kararı, Hamas’a bir ödül niteliğinde olup, Gazze’de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması çabalarına zarar vermektedir” denildi. İngiliz hükümetinden soruları yanıtlamak üzere görevlendirilen İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander ise “Bu karar Hamas için bir ödül değildir. Hamas korkunç zulümler gerçekleştirmiş bir terör örgütüdür. Attığımız adım Filistin halkıyla ilgili. Bu, Gazze’de açlıktan öldüğünü gördüğümüz çocuklarla ilgili” diye açıklama yaptı. Öte yandan dün son 24 saat itibarıyla Gazze’de 7 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti. Açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan toplam can kaybının 89’u çocuk olmak üzere 154’e yükseldiği aktarıldı.

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FİLİSTİN’İ TANIMAK NE ANLAMA GELİYOR



Filistin’i ‘tanıma kararı’ büyük ölçüde sembolik bir adım. Karar, sınırlarının veya başkentinin nerede olacağına değinmeden Filistin’in kendi kaderini tayin hakkının resmî olarak tanınması anlamına geliyor. Şu an 149 ülke Filistin’i tanıyor. Fransa eylülde karar alırsa Filistin’i tanıyan ilk BMGK daimi üyesi olabilir.