AB’yle fırsat penceresi; Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi istediğini alamadı

Avrupa Birliği liderlerinin Türkiye konusunda aldıkları kararlar hassas dengeler üzerine kurulmuş olsa ve samimi yaklaşım gerektirse de ilişkilerde bir fırsat penceresine işaret ediyor. AB’de Türkiye ile yapıcı diyalogdan yana olan ülkelerin yaptırımdan yana olanları frenlediğinin teyidi niteliğindeki sonuç bildirisinde yıllar sonra ‘pozitif gündeme’ dönüş yapma niyetinin vurgulanması dikkat çekiyor.

İSTEDİKLERİ OLMADI: Güney Kıbrıs Rum Kesimi zirveden Türkiye’ye yaptırım kararı çıkmasını, Atina da ileride uygulanabilecek olası yaptırımların sıralanmasını talep ediyordu. İki talep de karşılanmadı. Daha önceki belgelerde de yer alan yaptırım tehdidinin bu iki ülkeyi tatmin etmek için dolaylı ve teknik söylemle yinelenmesi ise yapıcı olmaktan uzak kaldı.

POZİTİF GÜNDEM: Türkiye’nin tek taraflı eylemden kaçınması şartına bağlandı. Bu sağlanırsa Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, göç konusundaki işbirliğinin sürdürülmesi, yüksek seviyeli diyalog gibi alanlarda adım atılacağının sinyali verildi. Bu alanlar AB’nin tam olarak uygulamadığı göç krizi odaklı 18 Mart mutabakatının parçaları arasında yer alıyor. Gerçekleşmesi için yükün önemli bölümü Türkiye’nin omuzlarında olacak.

STRATEJİK ÇIKAR: Liderler, Türkiye ile işbirliğinin AB’nin stratejik çıkarına olduğunu teslim etseler de müzakere sürecine herhangi bir atıf yapmadılar. Detayları henüz netleşmeyen Doğu Akdeniz için uluslararası konferans da olumlu bir vurgu olarak kayıtlara geçti.

‘TÜRKİYE İLE DİYALOG İSTEDİĞİMİZİ GÖSTERDİK’

Zirvede yaptırım talepleri karşısında sağlam bir duruş sergileyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB-Türkiye arasında pozitif gündem oluşmasını sağlamak için yapabilecekleri her şeyi yapmak istediklerini söyledi. Merkel, “Türkiye ile olumlu bir Avrupa Birliği ajandası için herşeyi yapmak istiyoruz. Türkiye ile yapıcı bir diyalog istediğimizi açıkça ortaya koyduk. Ben son zamanlarda Türkiye Cumhurbaşkanı ile çok sık görüştüm. Benim burada doğrudan görüşmelerde aldığım izlenim şu: Olumlu bir siyasi ajandaya sahip olmaya ve bunun için çalışmaya herkes karşılıklı ilgi duyuyor. Bu sonuç bildirgesine de girdi. Aralıkta da vize serbestisi görüşülecek” diye konuştu. (Celal ÖZCAN / BERLİN)

‘MİÇOTAKİS ELİ BOŞ DÖNDÜ’

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis AB zirvesinin ardından ülkesinde muhalefetin hedefi oldu. Ana muhalefet partisi SYRIZA’nın Lideri Aleksis Çipras, Miçotakis’in zirveden “eli boş döndüğünü” söylerken “Masada ne Türkiye’ye yaptırım, ne de onları harekete geçirecek bir mekanizma var” dedi. Pasok Partisi Genel Başkanı Fofi Gennimata da “Maalesef Yunanistan zirveyi kaybetti. Yunan halkı bunu beklemiyordu” ifadelerini kullanarak Miçotakis’i eleştirdi.