AB’yi Türkiye’ye karşı kışkırtıyorlar

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis toplantı öncesinde dün Atina’da bir araya geldi. Ortak stratejiyi belirlemek üzere görüşen bakanlar, Türkiye’ye karşı sert açıklamalarda bulundu. Dendias, “AB’nin çağrılarına kulak asmayan Türkiye, eğer açıkladığı hidrokarbon çalışmalarını gerçekleştirirse, sonuçları tahmin edilemeyecek gelişmelerin yolunu açmış olur. Türkiye, eğer Yunanistan’ı bir Türk denizi ya da Türk gölü içindeki bir adaya dönüştürmeyi hayal ediyorsa, bunu unutsun” diye konuştu. Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir videokonferans görüşmesi yaparak “İkinci bir Libya ya da Suriye olmak istemiyoruz” açıklamasında bulundu. Türkiye’ye sert yaptırımlar isteyen Rum lider, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini ve Libya ile imzaladığı anlaşmayı şikâyet etti.