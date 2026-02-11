AB'ye siber saldırı: 9 saat içinde temizlendi

×
Şubat 11, 2026 09:21

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, mobil altyapısına siber saldırı düzenlendi. Komisyondan yapılan açıklamada, mobil cihazların tehlikeye girdiğine dair belirti tespit edilmediği aktarıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mobil altyapısına yönelik siber saldırı yapıldığını ve olayın kısa sürede kontrol altına alındığını duyurdu.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, 30 Ocak'ta merkezi mobil altyapıya yönelik siber saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırı sonucunda bazı personelin isimlerine ve cep telefon numaralarına erişilmiş olabileceği belirtilen açıklamada, "Komisyonun hızlı müdahalesi sayesinde olay kontrol altına alındı ve sistem 9 saat içinde temizlendi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, mobil cihazların tehlikeye girdiğine dair belirti tespit edilmediği aktarıldı.

Komisyonun iç sistemlerin ve verilerin güvenliğini ciddiye aldığı kaydedilen açıklamada, olayın detaylı şekilde inceleneceği vurgulandı.

Açıklamada, "Avrupa, temel hizmetlere ve demokratik kurumlara yönelik günlük siber ve hibrit saldırılarla karşı karşıya kalırken Komisyon AB'nin siber güvenlik direncini ve yeteneklerini daha da güçlendirmeye kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

AB Komisyonu, AA muhabirinin konu ile ilgili sorusuna henüz yanıt vermedi.

