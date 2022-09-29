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AB’ye Rus akını patladı

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#AB#Rusya#Ukrayna
AB’ye Rus akını patladı
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 07:00

RUSYA’nın, Ukrayna harekâtı için kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından bu ülkeden Avrupa Birliği’ne karayoluyla geçen Rusların sayısı fırladı. AB’nin dış sınırlarının kontrolünden sorumlu birimi Frontex’in verilerine göre, 19-25 Eylül döneminde kara sınırlarından giriş yapan Rus sayısı, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 30 artarak 66 bin oldu.

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Frontex, Rusya’dan daha çok Finlandiya ve Estonya sınırını kullanarak AB’ye giren Rusların vize, oturma izni ya da çifte vatandaşlığa sahip olduklarını duyurdu. Savaşın başından bu yana ise karayoluyla AB’ye 1.3 milyon Rus girdi. Frontex, bunlardan 1.27 milyonunun Rusya’ya döndüğünü açıkladı.

‘TERK EDİN’ ÇAĞRISI

Bu arada bazı ülkeler vatandaşlarına mümkün olan en kısa zamanda Rusya’yı terk etme çağrısı yaptı. ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, “ABD vatandaşları Rusya’ya seyahat etmemeli; Rusya’da ikamet eden veya seyahat eden kişiler, sınırlı ticari seyahat seçenekleri devam ederken Rusya’yı derhal terk etmelidir” açıklamasında bulundu. Bulgaristan, Polonya ve Estonya da önceki gün vatandaşlarına benzer bir çağrı yapmıştı.

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#AB#Rusya#Ukrayna

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