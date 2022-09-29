AB’ye Rus akını patladı

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Frontex, Rusya’dan daha çok Finlandiya ve Estonya sınırını kullanarak AB’ye giren Rusların vize, oturma izni ya da çifte vatandaşlığa sahip olduklarını duyurdu. Savaşın başından bu yana ise karayoluyla AB’ye 1.3 milyon Rus girdi. Frontex, bunlardan 1.27 milyonunun Rusya’ya döndüğünü açıkladı.

‘TERK EDİN’ ÇAĞRISI

Bu arada bazı ülkeler vatandaşlarına mümkün olan en kısa zamanda Rusya’yı terk etme çağrısı yaptı. ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, “ABD vatandaşları Rusya’ya seyahat etmemeli; Rusya’da ikamet eden veya seyahat eden kişiler, sınırlı ticari seyahat seçenekleri devam ederken Rusya’yı derhal terk etmelidir” açıklamasında bulundu. Bulgaristan, Polonya ve Estonya da önceki gün vatandaşlarına benzer bir çağrı yapmıştı.