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AB’ye iltica başvurularında yüzde 40’lık düşüş

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#AB#İltiva#Türkiye
AB’ye iltica başvurularında yüzde 40’lık düşüş
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 07:00

AVRUPA Birliği İltica Ajansı’nın (EUAA) son raporuna göre Türkiye’den Birlik ülkelerine yapılan iltica başvurularında yüzde 40’lık bir düşüş var.

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Belgeye göre 2025’te Türkiye’den yapılan iltica başvurularının sayısı 33 bin 202 seviyesine geriledi. 2024’te bu sayı 55 bin 678’di.

“İltica Raporu 2026” verilerine göre Türkiye’den 2025’te Yunanistan’a yapılan iltica başvurularında yüzde 62’lik düşüş yaşandı. Düşüş oranı Almanya’ya yapılan başvurular için yüzde 53, Fransa’ya yapılanlar için ise yüzde 16’ydı. EUAA’ya göre geçen yıl vatandaşlarının AB ülkelerine en fazla iltica başvurusu yaptığı ilk beş ülke Afganistan (yüzde 14), Venezuela (yüzde 11), Suriye (yüzde 5), Bangladeş (yüzde 4) ve Türkiye (yüzde 4) oldu. Değerlendirmelerde, Türkiye’den yapılan başvuruların sayısındaki düşüşte, kabul oranlarının belirgin şekilde düşmesinin de etkisi olduğuna işaret ediliyor.

Türkiye için 2024’te kabul oranı yüzde 17’yken bu oran geçen yıl yüzde 13’e geriledi. Bu veri, Türkiye’den 2025’te yapılan iltica başvurularının yüzde 87’sinin reddedildiği anlamına geliyor. Başvuruların ret oranının yüksek olmasında AB’nin Türkiye’yi güvenli üçüncü ülke olarak görmesi önemli rol oynuyor. Bugün tüm AB ülkelerinde devreye giren Göç ve İltica Paktı kapsamındaki sıkılaştırılmış yeni kurallarla iltica başvurularına olumlu yanıt alınması daha da zorlaşacak.

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#AB#İltiva#Türkiye

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