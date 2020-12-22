AB’ye aşı izni çıktı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) uzmanları, bir hafta öne çekilerek dün yapılan toplantıda Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşıya yeşil ışık yaktı. Brüksel’in günlerdir beklediği bu yeşil ışığın ardından AB Komisyonu karar sürecini hızlandırarak aşının piyasaya sürülebilmesi için gerekli resmi onayı dün gece verdi. Onayın ardından aşının uygulanmaya başlanmasının önünde herhangi bir engel kalmadı.

EMA Direktörü Emer Cooke, yeni virüs mutasyonunun aşıyı etkileyip etkilemeyeceği sorusuna, “Şu anki durumda, aşının yeni varyanta karşı işe yaramayacağına dair bir kanıt yok” yanıtını verdi. AB, aşıların tüm üye ülkelere 26 Aralık’ta ulaşacağını, 27-28-29 Aralık’ta da aşılamanın başlayacağını duyurmuştu. Sürecin yeni yılın ilk aylarıyla hızlanması öngörülüyor. EMA’nın 6 Ocak’ta da Moderna tarafından üretilen aşıya ilişkin toplanması bekleniyor.

UĞUR ŞAHİN: AŞIMIZ MUTASYONA KARŞI ETKİN

BIoNTech CEO’su Uğur Şahin, aşılarının İngiltere’deki mutasyona karşı etkinliğinden emin olduğunu söyledi. Alman basınına konuşan Şahin’in açıklaması, AB ülkelerinde aşıya onay verilmesinden hemen sonra geldi. Şahin, henüz aşı yaptırmadığını ancak olacağını ifade etti. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü, mutasyonun virüslerin evriminin normal bir parçası olduğunu belirterek, paniğe gerek olmadığı yönünde açıklama yaptı.