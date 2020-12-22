MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAB’ye aşı izni çıktı
GeriDünya AB’ye aşı izni çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 22.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

AB’ye aşı izni çıktı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’ye aşı izni çıktı
Abone Olgoogle-news

Avrupa Birliği’nin CovId-19’la mücadele açısından en etkili silah olarak gördüğü aşının devreye girebilmesi için beklenen olumlu haber geldi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) uzmanları, bir hafta öne çekilerek dün yapılan toplantıda Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşıya yeşil ışık yaktı. Brüksel’in günlerdir beklediği bu yeşil ışığın ardından AB Komisyonu karar sürecini hızlandırarak aşının piyasaya sürülebilmesi için gerekli resmi onayı dün gece verdi. Onayın ardından aşının uygulanmaya başlanmasının önünde herhangi bir engel kalmadı.

AB’ye aşı izni çıktı

EMA Direktörü Emer Cooke, yeni virüs mutasyonunun aşıyı etkileyip etkilemeyeceği sorusuna, “Şu anki durumda, aşının yeni varyanta karşı işe yaramayacağına dair bir kanıt yok” yanıtını verdi. AB, aşıların tüm üye ülkelere 26 Aralık’ta ulaşacağını, 27-28-29 Aralık’ta da aşılamanın başlayacağını duyurmuştu. Sürecin yeni yılın ilk aylarıyla hızlanması öngörülüyor. EMA’nın 6 Ocak’ta da Moderna tarafından üretilen aşıya ilişkin toplanması bekleniyor.

UĞUR ŞAHİN: AŞIMIZ MUTASYONA KARŞI ETKİN

BIoNTech CEO’su Uğur Şahin, aşılarının İngiltere’deki mutasyona karşı etkinliğinden emin olduğunu söyledi. Alman basınına konuşan Şahin’in açıklaması, AB ülkelerinde aşıya onay verilmesinden hemen sonra geldi. Şahin, henüz aşı yaptırmadığını ancak olacağını ifade etti. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü, mutasyonun virüslerin evriminin normal bir parçası olduğunu belirterek, paniğe gerek olmadığı yönünde açıklama yaptı.

False
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle