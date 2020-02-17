‘Abu Tow’ yeniden sahada

Savaşta tanksavar “Tow füzesini” kullanmadaki ustalığı nedeniyle uluslararası basında hakkında makaleler yazılan Hamud, yaralanmadan hemen önce Hürriyet’e konuşmuştu. Hamud, Heyet el Tahrir el Şam’a (HTŞ) karşı geldiği için HTŞ tarafından tutuklandığı İdlib’deki cephelere Esad rejimine karşı savaşmak için 10 Şubat’ta geri döndü. Hamud, çatışma sahasına geri dönüşü hakkında, “Çünkü ben bu devrimin çocuğuyum, TOW füzesini çok profesyonel bir şekilde kullanıyorum ve sahada kendi tarafıma faydalı olabilirim. Savaştan önce Suriye özel kuvvetlerinde Malutka ve Rami füzelerini kullanma konusunda uzmandım. Daha sonra TOW füzelerini kullanmaya başladım. İlk füzemi attığımda hedefi beklenmedik bir şekilde vurdum” dedi. Hamud, Heyet el Tahrir El Şam (HTŞ) örgütünün ‘Sigara içmek haramdır’ yazılı levhasının önünde sigara içerken poz verdiği ve HTŞ’ye karşı savaştığı için örgüt tarafından gözaltına alınmış, 2017’de savaşmamak kaydıyla salınmıştı. Türkiye’ye yakın Suriyeli muhaliflerin yanında olan Abu Tow, 10 Şubat’ta Esad’a karşı savaşa geri döndü.