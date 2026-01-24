Abu Dabi’de üçlü toplantı... Barış masasında gündem toprak ve para

Haberin Devamı

UKRAYNA’da sivil altyapıyı büyük ölçüde tahrip eden savaş tüm şiddetiyle sürerken, önce Davos’ta Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ardından Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff arasında yapılan görüşmeler dün de Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Abu Dabi’de bugün de devam edecek üçlü temaslarla sürdü. Ukrayna, Rusya ve ABD heyetleri savaşın başından bu yana ilk kez aynı masada buluştu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna barışı için yaklaşık bir senedir sürdürdüğü arabuluculuk görevinde yine somut bir ilerleme sinyali görünmüyor. Trump, oluşan çıkmaz karşısında “Taraflarla konuşmak, konuşmamaktan iyidir” derken, Rusya’nın tavizsiz tutumu karşısında, Abu Dabi temasları Ukrayna’yı daha kapsamlı geri adımlar atmaya ikna etme platformuna dönüşebilir.

HEYETLER BULUŞTU

Rusya Abu Dabi’ye askeri kanadı temsilen Rus Ordusu İstihbarat Dairesi Başkanı ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı General İgor Kostyukov başkanlığında bir heyet gönderiyor. Ekonomik başlıklar için ise Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev görevlendirildi. Ukrayna’yı masada Güvenlik Konseyi Sekreteri Rustam Umerov, Zelenski’nin Ofis Başkanı Kiril Budanov, yardımcısı Sergey Kislitsa, Genelkurmay Başkanı Andrey Gnatov ve parlamentoda “Halkın Hizmetkârı” partisinin lideri David Arahaniya temsil ediyor. ABD heyetinde ise Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un yanı sıra Jared Kushner ve ordu adına Daniel Driscoll var.

KREMLİN: ‘ACELEMİZ YOK’

Abu Dabi temasları öncesi açıklama yapan Zelenski, müzakerelerde toprak başlığının ana gündem olacağını kabul ederek, “Biz oraya kendi tezlerimizi savunmak için gidiyoruz. Ruslara boyun eğmeye değil, adil ve kalıcı bir barış arayışıyla masadayız” dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya’nın zaman baskısı altında olmadığını vurguladı. Peskov, “Nihai anlaşmaya ulaşmanın bizim açımızdan bir takvimi yok. Alaska prensipleri olarak belirlediğimiz çerçeveden geri adım atmayacağız. Temasların gizli yürütülmesini savunduğumuz için bu prensipleri ayrıntılı biçimde açıklamıyoruz” diye konuştu.

RUSYA PARA VE TOPRAK PEŞİNDE

Rusya, Ukrayna ordusunun Donbas olarak bilinen Lugansk ve Donetsk bölgelerinden tamamen çekilmesini ve bu bölgelerin resmen Rus toprağı olarak tanınmasını istiyor. Moskova ayrıca Zaporojye ve Herson bölgelerinin büyük bölümünün de Rusya’ya ait olduğunun kabul edilmesini talep ediyor. 2014’te ilhak edilen Kırım Yarımadası ise Rusya tarafından tartışmasız şekilde kendi toprağı sayılıyor.

Buna ek olarak Kremlin, Avrupa ve ABD’de dondurulan yaklaşık 250 milyar dolarlık Rus varlığının serbest bırakılmasını istiyor. Moskova, bu kaynakların Rusya ve ABD denetiminde Ukrayna’nın yeniden inşasında kullanılmasını savunuyor.

UKRAYNA TAZMİNAT İSTİYOR

Ukrayna yönetimi ise Donbas’ta Rusya’nın henüz kontrol altına alamadığı yaklaşık 6 bin kilometrekarelik alanın Moskova’ya bırakılmasını kesin olarak reddediyor. Kiev, böyle bir adımın ülke savunmasını zayıflatacağını ve başkente giden yolu açacağını vurguluyor. Ukrayna ayrıca Batı’da dondurulan Rus varlıklarının tamamının Ukrayna’ya devredilerek savaş tazminatı sayılmasını istiyor. Barış anlaşmasının mevcut cephe hattı esas alınarak yapılması gerektiğini savunan Kiev, gri bölgelerde Batı ile askeri ve siyasi ittifakı sürdürmeyi hedefliyor. Ukrayna yönetimi, ülkenin AB ve NATO üyelik süreçlerinde Rusya’ya veto hakkı tanınmasına da karşı çıkıyor.