×
Günlük Egazete © Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Abu Dabi’de üçlü toplantı... Barış masasında gündem toprak ve para

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Rusya#ABD
Abu Dabi’de üçlü toplantı... Barış masasında gündem toprak ve para
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 07:00

Ukrayna, Rusya ve ABD heyetleri savaşın başından bu yana ilk kez Abu Dabi’de aynı masaya oturdu. Barış için somut bir ilerleme sinyali görülmeyen müzakerelerde Moskova’nın toprak talepleri ve dondurulan yüz milyarlarca dolarlık Rus varlıkları öne çıkıyor.

Haberin Devamı

UKRAYNA’da sivil altyapıyı büyük ölçüde tahrip eden savaş tüm şiddetiyle sürerken, önce Davos’ta Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ardından Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff arasında yapılan görüşmeler dün de Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Abu Dabi’de bugün de devam edecek üçlü temaslarla sürdü. Ukrayna, Rusya ve ABD heyetleri savaşın başından bu yana ilk kez aynı masada buluştu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna barışı için yaklaşık bir senedir sürdürdüğü arabuluculuk görevinde yine somut bir ilerleme sinyali görünmüyor. Trump, oluşan çıkmaz karşısında “Taraflarla konuşmak, konuşmamaktan iyidir” derken, Rusya’nın tavizsiz tutumu karşısında, Abu Dabi temasları Ukrayna’yı daha kapsamlı geri adımlar atmaya ikna etme platformuna dönüşebilir.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasın‘Yeni dünya düzeni’ ne anlatıyor‘Yeni dünya düzeni’ ne anlatıyorHaberi görüntüle

HEYETLER BULUŞTU

Rusya Abu Dabi’ye askeri kanadı temsilen Rus Ordusu İstihbarat Dairesi Başkanı ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı General İgor Kostyukov başkanlığında bir heyet gönderiyor. Ekonomik başlıklar için ise Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev görevlendirildi. Ukrayna’yı masada Güvenlik Konseyi Sekreteri Rustam Umerov, Zelenski’nin Ofis Başkanı Kiril Budanov, yardımcısı Sergey Kislitsa, Genelkurmay Başkanı Andrey Gnatov ve parlamentoda “Halkın Hizmetkârı” partisinin lideri David Arahaniya temsil ediyor. ABD heyetinde ise Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un yanı sıra Jared Kushner ve ordu adına Daniel Driscoll var.

Abu Dabi’de üçlü toplantı... Barış masasında gündem toprak ve para

KREMLİN: ‘ACELEMİZ YOK’

Abu Dabi temasları öncesi açıklama yapan Zelenski, müzakerelerde toprak başlığının ana gündem olacağını kabul ederek, “Biz oraya kendi tezlerimizi savunmak için gidiyoruz. Ruslara boyun eğmeye değil, adil ve kalıcı bir barış arayışıyla masadayız” dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya’nın zaman baskısı altında olmadığını vurguladı. Peskov, “Nihai anlaşmaya ulaşmanın bizim açımızdan bir takvimi yok. Alaska prensipleri olarak belirlediğimiz çerçeveden geri adım atmayacağız. Temasların gizli yürütülmesini savunduğumuz için bu prensipleri ayrıntılı biçimde açıklamıyoruz” diye konuştu.

Haberin Devamı

RUSYA PARA VE TOPRAK PEŞİNDE

Rusya, Ukrayna ordusunun Donbas olarak bilinen Lugansk ve Donetsk bölgelerinden tamamen çekilmesini ve bu bölgelerin resmen Rus toprağı olarak tanınmasını istiyor. Moskova ayrıca Zaporojye ve Herson bölgelerinin büyük bölümünün de Rusya’ya ait olduğunun kabul edilmesini talep ediyor. 2014’te ilhak edilen Kırım Yarımadası ise Rusya tarafından tartışmasız şekilde kendi toprağı sayılıyor.
Buna ek olarak Kremlin, Avrupa ve ABD’de dondurulan yaklaşık 250 milyar dolarlık Rus varlığının serbest bırakılmasını istiyor. Moskova, bu kaynakların Rusya ve ABD denetiminde Ukrayna’nın yeniden inşasında kullanılmasını savunuyor.

Gözden KaçmasınTrump’tan Kanada’ya Grönland tepkisi: Çin ile iş yapmayı tercih ettilerTrump’tan Kanada’ya Grönland tepkisi: Çin ile iş yapmayı tercih ettilerHaberi görüntüle

UKRAYNA TAZMİNAT İSTİYOR

Haberin Devamı

Ukrayna yönetimi ise Donbas’ta Rusya’nın henüz kontrol altına alamadığı yaklaşık 6 bin kilometrekarelik alanın Moskova’ya bırakılmasını kesin olarak reddediyor. Kiev, böyle bir adımın ülke savunmasını zayıflatacağını ve başkente giden yolu açacağını vurguluyor. Ukrayna ayrıca Batı’da dondurulan Rus varlıklarının tamamının Ukrayna’ya devredilerek savaş tazminatı sayılmasını istiyor. Barış anlaşmasının mevcut cephe hattı esas alınarak yapılması gerektiğini savunan Kiev, gri bölgelerde Batı ile askeri ve siyasi ittifakı sürdürmeyi hedefliyor. Ukrayna yönetimi, ülkenin AB ve NATO üyelik süreçlerinde Rusya’ya veto hakkı tanınmasına da karşı çıkıyor.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Rusya#ABD

BAKMADAN GEÇME!