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Abu Dabi'de binada patlama

#Abu Dabi #BAE#Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bir binanın en üst katında patlama meydana geldi. BAE resmi ajansı, olayın tüp patlaması sonucu meydana geldiği açıkladı.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Hamdan Caddesi'nde bulunan yüksek katlı bir binanın en üst katında gece saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası binada yangın çıktı. Sosyal medyada patlamanın füze saldırısı sonucu meydana geldiği iddia edildi. ABD'nin Abu Dabi Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Abu Dabi'de füze veya drone saldırısına ilişkin bilgiler alındığı ifade edilerek Amerikan vatandaşlarına yönelik uyarı yayınlandı.

Saldırı iddiaları BAE tarafından yalanlandı. BAE resmi haber ajansında yer alan habere göre, Abu Dabi sivil savunma ekipleri yangının tüp patlaması sonucu meydana geldiğini açıkladı. Olayda yaralanan olmadığı ve patlamanın binada büyük bir yıkıma yol açmadığı bildirildi.

Patlamanın ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine 17 Ocak'ta silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı Yemen'deki İran destekli Husiler üstlenmişti.

 

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#Abu Dabi#BAE#Dünya

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