Abramoviç'in yatı Yalıkavak’a demir attı

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Marinayı işleten İngiliz Global Ports Holding’in, İngiltere’nin Abramoviç’e karşı uyguladığı yaptırım kapsamına girmekten endişe duyduğu belirtiliyor. Önceki sabah demir alan 580 milyon dolar değerindeki My Solaris’in, Yalıkavak’ta bulunan marinanın açıklarına demirlediği öğrenildi. Yatta Abramoviç’in olup olmadığı bilinmiyor. Rus milyarderin bir diğer yatı Eclipse ise Marmaris’te demirli.

GÖRÜŞMELERDE ARABULUCU

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde yer alan Roman Abramoviç, İstanbul Dolmabahçe’deki müzakereye de katılmıştı.