Abramoviç'in uçaklarına el koyulacak

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ABD New York Güney Bölge Mahkemesi aldığı kararla, ABD yönetimine Rus oligark Roman Abramoviç’e ait iki özel jete el koyma hakkı verildi. Ukrayna’yı işgalinden sonra Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımlar dahilinde alınan kararın gerekçesi olarak, Abramoviç adına kayıtlı ABD yapımı Boeing 787-8 Dreamliner ve Gulfstream G650ER jetlerinin mart ayında Rusya’ya giderek bu ülkeye uygulanan yaptırımları ihlal etmesi gösterildi.

JETLER ABD DIŞINDA

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Michael Driscoll de konuya ilişkin olarak, Abramoviç gibi oligarkların “Rusya’nın Ukrayna’daki ölümcül savaşı sürdürmesine olanak sağlayacak ortamın oluşmasına yardım ettiklerini” söyledi. Driscoll, “Bu iki uçak dahil, oligarkların değerli mallarına el koyulması egemen bir ulusu işgal etmeye çalışan Rusya’ya destek veren ve ABD kanunlarını çiğneyenleri sorumlu tutmak için ABD hükümetinin izlediği yollardan biridir” diye konuştu. Öte yandan Abramoviç’in 350 milyon dolar değerindeki Boeing 787-8 Dreamliner jeti Dubai’de, 60 milyon dolar değerindeki Gulfstream G650 ER ise Rusya’da bulunuyor. Roman Abramoviç yaptırımlar dahilinde 2003 yılından beri sahibi olduğu İngiliz futbol kulübü Chelsea’yi satmak zorunda kalmıştı.