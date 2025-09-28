AB’nin ve Rusya’nın gözü orada… Moldova seçimleri kavga çıkartabilir

Haberin Devamı

Parlamenter sistemle yönetilen Moldova’daki seçimleri batı yanlısı şimdiki Cumhurbaşkanı Maia Sandu partisinin kaybetmesi durumunda Rusya yanlısı muhalefetin çoğunluğu sağlayarak kuracağı hükümetin rotayı Moskava’ya çevirmesi bekleniyor. Moldova’da Moskova’ya yakın bir iktidarın şekillenmesi halinde ayrılıkçı Transdinyester bölgesi üzerinden Ukrayna’nın Odessa liman kentine batıdan yeni bir cephe açılabileceği öne sürülüyor. AB ve Rusya, seçimleri yakından takip ediyor.

UKRAYNA İÇİN KRİTİK

2.5 milyon nüfuslu ülkede Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun ‘Birlik ve Hareket’ partisi var. Muhalefette ise ‘Vatansever Bloğu’ adı altında tüm Rusya sempatizanı siyasi güçler yer alıyor. Moldova Başbakanı Dorin Recean, Rusya’nın ‘Kişinev’de iktidarı ele geçirmek’ için kampanya yürüttüğünü iddia ederken Moskova reddediyor. Anketler muhafeletin sandıktan zaferle çıkabileceğine işaret ediyor. Moldova’nın Transdinyester bölgesi fiilen Rusya’nın kontrolünde. Kişinev’de Rus yanlısı bir iktidarın iş başı yapması halinde Transdinyester’e asker ve silah akışına kolaylık sağlayarak Ukrayna’ya ikinci bir cephe açılmasına imkan verebileceği iddia ediliyor.

Haberin Devamı

ÜÇ SLAV KARDEŞ SAVAŞI BİTİREBİLİRİZ

Moskova’ya yakın bir isim olan Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’dan ilginç bir çıkış geldi. Lukaşenko önceki gün Moskova’yı ziyaret ederek Rusya lideri Putin ile 5 saati aşkın görüşme gerçekleştirdikten sonra Putin’in hem batıya hem Ukrayna’ya savaşı bitirecek bir teklif hazırladığını ilan ederek “(Ukrayna lideri) Zelenski’nin artık sakinleşmesi lazım. Çünkü barışa yanaşmazsa ülkesinin tamamını kaybedebilir. Savaşın tırmanmaması için üç Slav ve kardeş ülke yöneticileri Putin-Lukaşenko-Zelenski olarak bir araya gelerek bu savaşa noktayı koyacağımıza inanıyorum” açıklamasını yaptı.