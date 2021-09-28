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AB’nin tercihi hızla hükümet

#Avrupa Birliği#Brüksel#Almanya
AB’nin tercihi hızla hükümet

Avrupa Birliği Berlin’de mümkün olan en kısa zamanda bir hükümet kurulmasını umuyor. Bunun nedeni ise en önemli üye ülkelerden olan Almanya’da yeni hükümet kurulamadığı sürece AB’de önem düzeyi yüksek somut kararlar alınamayacak olması.

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Brüksel, yeni hükümetle kısa vadede Türkiye, Rusya ve Çin gibi önemli dış politika başlıklarında radikal değişiklik olmasını beklemiyor.

FRANSA’DA DA SEÇİM VAR

Hükümetin kurulmasının önümüzdeki yıla sarkması durumunda ise AB açısından işler daha da karmaşık bir hal alacak çünkü nisanda Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimi var. Almanya’da Eylül 2017’de yapılan seçimler sonrasında hükümet ancak Şubat 2018’de kurulabilmişti. Yine benzer bir tabloyla karşı karşıya kalınması durumunda AB’de Temmuz 2022’ye kadar “büyük kararlar” alınması mümkün olmayacak.

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#Avrupa Birliği#Brüksel#Almanya