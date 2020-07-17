AB’nin seyahat listesi daraldı

Normalde genişlemesi beklenen liste daraldı. 1 Temmuz’da açıklanan ilk listede yer alan Sırbistan ve Karadağ, salgın verilerinin kötüleşmesi nedeniyle yeni listeden çıkartıldı. Böylece AB’nin dış sınırlarını kısıtlamasız açtığı ülke sayısı 14’ten 12’ye düştü. Çin ise karşılıklılık ilkesini uygularsa sınırsız seyahatten yararlanabilecek. İlk listede olmayan Türkiye, belgenin güncellenmiş ikinci halinde de yer almadı. Türkiye’nin durumunda Almanya’nın tavrı önemli rol oynuyor. Berlin tavır değiştirmezse Türkiye’nin ağustos sonundan önce listeye girmesi beklenmiyor.