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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 05.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

AB’nin önceliği sınır

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’nin önceliği sınır
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TÜRKİYE’nin göçmen çıkışlarını engellememe kararı almasının ardından, göçmenlerin korunmasından ziyade sınırların korunmasından yana tavır alıp Yunanistan’a “Avrupa’nın kalkanı” muamelesi yapan Avrupa Birliği (AB), sınırların kapalı kalacağı mesajını verdi.

Düşük mülteci sayısına rağmen şu ana kadar neredeyse Türkiye kadar mali destek aktarılan Yunanistan’ın çözüm üretememesi de görmezden geliniyor. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, 2015’teki dramatik durumun tekrarlanmasına izin verilmeyeceğini belirtti. AB Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, “AB’nin dış sınırları açık değil ve açık olmamalı” dedi. 18 Mart mutabakatına bağlı oldukları ve Türkiye’ye desteğin sürmesi gerektiğini vurgulayan Johansson, alınan önlemlerde temel hakların dikkate alınmasının gereğine dikkat çekti.

2.4 MİLYAR EURO

Yunanistan’a 2016’dan bu yana mültecilerin durumlarının iyileştirilmesi ve sığınma süreçlerinin hızlandırılması için AB’den 2.4 milyar Euro aktarıldı. Önceki gün AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen tarafından açıklanıp dün resmiyet kazanan eylem planı çerçevesinde de ek 700 milyon Euro aktarılacak. Mülteci sayısının Türkiye’yle kıyaslandığında çok az olduğu Yunanistan, şu ana kadar neredeyse Türkiye kadar destek almasına rağmen taahhütlerini yerine getiremedi.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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