‘AB’nin kuruluşundan beri en büyük sınavı’

Merkel korona krizini AB için ortak bir ‘simetrik şok’ olarak niteledi. AB ülkelerinin bu şoktan aynı ölçüde etkilendiğini söyleyen Merkel, “AB bu krizden çok güçlü çıkmalı. Güçlü bir Almanya ancak güçlü bir AB ile mümkün” diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in krizden çıkış için önerdiği üye ülkelere 100 milyar Euro kredi planını öven Merkel, bu kredilerin 7 milyar Euro’sunu Almanya’nın garanti edeceğini belirtti. Avrupa çapında kısa mesai parasıyla şirketlere yardım edeceklerini vurgulayan Merkel, maske üretimi konusunda AB’nin kendi kendine yetmesi gerektiğini de söyledi. Başbakan Merkel korona krizi nedeniyle Almanya’da alınan sosyal temas yasağı önlemlerini kaldırmak için henüz erken olduğunu söyledi ve “Bu konuda kesin bir tarih vermem, kötü bir başbakan olmam anlamına gelir” dedi.