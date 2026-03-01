AB'nin 'İran' tavrı alay konusu oldu

Haberin Devamı

ABD ve İsrail'in dün sabah saatlerinde İran'a saldırı başlatmasının ardından Avrupa'dan gelen nispeten geç ve "endişeyle izliyoruz" içerikli mesajlar, Avrupa'da sosyal medyanın gündemine oturdu.

Avrupa ülkelerinden gelen itidal çağrısı odaklı açıklamalar üzerine gözler Brüksel'e çevrilmişken, Avrupa Birliği'nin (AB) en etkili lideri, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in hafta sonu boyunca anlık cereyan eden gelişmeleri değerlendirmek için 2 Mart'ı seçmesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri ve alay konusu oldu.

Bir kullanıcının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un güneş gözlüklü fotoğrafını paylaşarak, "Bir grup berbat ülke birbirine ateş açıyor diye hafta sonumuzu neden mahvedelim ki?" yorumu dikkati çekti.

Bir diğeri, Avrupa Parlamentosu Genel Kurul salonunun boş fotoğrafını "Avrupalı liderler İran'daki durumu izliyor." notuyla paylaştı.

Avrupalıların hafta sonu gelişmeleri izleyip 2 Mart’ta değerlendirmesi, müzik eşliğinde dans eden kişilerin fotoğrafının paylaşılıp “iş-yaşam dengesini koruyorlar” yorumu yapılmasıyla da eleştirildi.

AB bayrağındaki 12 yıldızın ortasına "derin endişeli" yazılan bir diğer paylaşım da etkileşim aldı.

Bir diğer kullanıcı, "Avrupalılar: E-postanız için teşekkürler. Yıllık kayak tatilim için 7 Nisan'a kadar ofis dışındayım." mesajını paylaştı.

Güneşli havada dış mekanda kahve içen bir kişinin fotoğrafı altına, "Avrupalılar hafta sonunun tadını çıkarıyor ve Amerikan-İran savaşıyla ilgili gelişmeleri (2 Mart) pazartesiye erteliyor." yorumu yapıldı.

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın bugün Brüksel saatiyle 17.00'de AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını çevrim içi olağanüstü toplantıya çağırmasının, bu yorumlar üzerine alınmış bir karar olabileceği de değerlendirildi.

AVRUPA'NIN İRAN'A SALDIRILARA TEPKİSİ

ABD ve İsrail'in dün sabah saatlerinde İran'a saldırı başlatmasının ardından Avrupa'dan ilk tepki, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan gelmişti.

Durumu, “Orta Doğu’daki son gelişmeler tehlikeli.” sözleriyle değerlendiren Kallas, önceliklerinin sivillerin korunması ile AB vatandaşları ve personelinin tahliyelerinin kolaylaştırılması olduğunu, ayrıca diplomatik çözümleri araştırmaya devam edeceklerini belirtmişti.

Kallas'ın ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da ortak mesaj yayımlayarak itidal çağrısında bulunmuştu.

Ardından İsviçre, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İrlanda hükümetlerinden de tırmanmadan kaçınılması çağrısı ve gelişmeleri "derin endişeyle" izlediklerine dair açıklamalar gelmişti.

Von der Leyen, gelişmelerle ilgili yaptığı ikinci açıklamada ise İran'daki durumu görüşmek üzere 2 Mart Pazartesi günü özel güvenlik toplantısı düzenleyeceğini bildirmişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.