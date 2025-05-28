AB'nin hamlesi Yunanistan'da Türkiye paniği yarattı! 'Engellemek için elinden geleni yapacak'

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Avrupa Birliği'nin (AB) 150 milyar Euro'luk savunma hamlesi, Yunanistan'da Türkiye paniği yarattı. Yunan basını, Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir dönemin başlayacağını ifade ederken Atina hükümetinin Türkiye'yi engellemek için elinden geleni yapacağı aktarıldı.

AB'nin kararını değerlendiren Yunan basınından tepkiler şöyle;

"ERDOĞAN KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ"

29 Mayıs'ta yürürlüğe girecek SAFE, Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunan basını, Türkiye'nin SAFE'ye katılmasının önünün açılmasıyla birlikte ReArm Europe silah masasındaki yerini aldığı ifade edildi.

Yunan gazetesi Reporter'da yer alan habere göre, Atina hükümeti başından beri Türkiye'nin önünü kesmek istedi. Ancak Türkiye için bu önemli adımı engelleyemedi.

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Reporter, Yunanistan'ın dikkatli olması gerektiği tavsiyesinde bulunurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası siyaset arenasındaki konumunu güçlendirdiğini belirtti.

"TRUVA ATI"

Yunan gazetesi Skai, ülkede gündemi "Türkiye'nin, Avrupa'nın silahlanma programlarına katılmasını engellemek için hükümetin neler yapabileceği meşgul ediyor" ifadesini kullandı.

Skai'de yer alan haberde, SAFE kararlarının kabul edilmesi sürecine Yunanistan'ın acele ile itiraz ettiği vurgulandı.

Haberde, "Türkiye'nin AB'nin silahlanma 'pastasına' katılma olasılığı Atina'yı harekete geçirdi. Ancak tüzük oybirliği aranmaksızın nitelikli çoğunlukla kabul edildi" denildi.

Habere göre, Yunan diplomatik ve askeri kaynaklar, Türk şirketlerin Avrupalı şirketlerle ortak girişimler yoluyla silah programlarına katılma talebinde bulunabileceği ve bu durumun "Truva Atı" olabileceği endişesini dile getirdi.

"TÜRKİYE'Yİ 'DURDURMAK' İÇİN NASIL BİR YOL İZLENECEK?"

Yunanistan'daki iş dünyasının nabzını tutan Business Daily gazetesi, "Yunan diplomasisi Türkiye'nin katılımını 'durdurmak' için nasıl bir yol izleyecek?" başlığını kullandı.

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Gazete, AB'nin Ukrayna'daki savaş sırasında mühimmat üretimi gibi alanlarda büyük boşluklar tespit ettiğini ve SAFE'nin onaylanmasıyla bu boşluğu doldurmada Türk şirketlerin önünü açtığını vurguladı.

Gazetenin bir başka haberinde ise, "Yunanistan ve Türkiye SAFE'nin milyarları için yarışıyor" denildi.

Haberde, "AB üyesi ülkeler, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olmasını göz önüne aldığında, Türkiye'nin Avrupa savunma projelerine katılımını özellikle önemli görüyor" ifadesi yer aldı.

Baykar'ın İtalyan Piaggio'yu satın aldığı hatırlatılan haberde, "AB üyesi olmamasına rağmen Türkiye, Baykar gibi özel şirketler aracılığıyla SAFE programına katılmak istiyor. Piaggio ve Baykar'ın, SAFE kredisine başvurması halinde Atina hükümetinin müdahale etme hakkı olmayacak" denildi.

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ATİNA'NIN VETO HAKKI YOK

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Atina'nın SAFE kredisi konusunda AB'ye yönelik bir "veto" ya da başka bir hamle yapmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Gazete, artık Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ön plana çıkacağı yeni bir dönem başladığını ifade etti ve "Yunan-Türk sorununu çözmek, Atina hükümetinin sahip olabileceği en önemli ve uzun vadeli güvenlik garantisi" yorumunda bulundu.

Gazetede, Türkiye'den gelecek başvuru süreçlerini yavaşlatmak için Atina hükümetinin elinden geleni yapacağına şüphe olmadığının altı çizildi.

Gazete ayrıca, "ABD'nin Avrupa'ya desteğini azaltması, Avrupa ile Türkiye arasındaki yakın işbirliğini kaçınılmaz kılıyor" denildi.

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SAFE PROGRAMI NEDİR?

Avrupa Birliği'nin, SAFE (Security Action for Europe/Avrupa için Güvenlik Eylemi) isimli yönetmeliğin kabul edildiği duyuruldu.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Avrupa'da ortak tedarik yoluyla savunma sanayi üretimine yatırım yapmak isteyen üye ülkeleri destekleyecek yeni mali aracın, 150 milyar Euro'ya kadar kredi sağlayacağı ifade edildi.

Bu krediden yararlanmak isteyen üye ülkelerin, kredilere hak kazanabilmeleri için prensip olarak en az iki katılımcı ülkeyi kapsayan ortak satın alımlar gerçekleştirmeleri gerekecek.

Füze, mühimmat, insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri gibi savunma ekipmanlarına büyük miktarda yatırım yapılmasına duyulan acil ihtiyaç nedeniyle SAFE, yalnızca bir üye ülkeyi kapsayan tedariklere de sınırlı bir süre için izin verecek.

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SAFE ayrıca, AB'ye aday ülkeler, potansiyel aday ülkeler ve İngiltere gibi AB ile Güvenlik ve Savunma Ortaklıkları imzalayan ülkelerin ortak tedariklere katılmalarına izin verecek.