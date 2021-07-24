AB’nin gözü Afgan akınında

Türkiye’deki Suriyeliler için yeni bir mali destek sağlama aşamasında olan AB, Afgan mültecilerin de Suriyelilerin ilk etapta yaptığı gibi, rotalarını Avrupa’ya çevirmelerinden çekiniyor. AB Komisyonu, Türkiye’yi bir kez daha mülteci krizi bağlamında odağa yerleştirme potansiyeli olan bu olası dalga için acilen kullanılmak üzere kaynak yaratma çabası içinde.

TÜRKİYE’YE EK KAYNAK HAZIRLIĞI

AB’den mali destekle Taliban’dan kaçan mültecilerin Afganistan’a yakın tutulması hedefleniyor. AB’nin 2021’da Afganistan’a 57 milyon Euro yardım yapması öngörülmüştü. Yeni durumla bu miktara ne kadar ekleme yapılacağı henüz netleşmedi. Brüksel, Afganistan ve komşusu Pakistan’la üst düzey temasları yoğunlaştırdı. AB’nin Afganistan bağlamında Türkiye için ek kaynak yaratılması da üzerinde durulan opsiyonlar arasında. Onaylanırsa yeni mali kaynak Türkiye’deki Suriyelilere yönelik olandan ayrı tutulacak.



TALİBAN: YABANCI GÜÇLERE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ

Taliban, ABD’nin çekilmeyi tamamlamasının ardından Afganistan’da Türkiye dahil hiçbir yabancı güce izin vermeyeceklerini yineledi. Rus Ria Novosti ajansına konuşan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Türkiye’nin Kabil havalimanının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin teklifini halihazırda reddetmiş olduklarını belirterek, “ABD’nin çekilmesinin ardından diğer yabancı güçlerin her ne bahaneyle olursa olsun ülkede kalmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Mücahid ayrıca, Afganistan’ın Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve İran ile olan sınırlarının yüzde 90’ında kontrolü sağladıklarını söyledi, bu bölgelerde DEAŞ’ın varlığına müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı. Kabil yönetimi ise ‘yüzde 90’ iddiasını ‘yalan’ diyerek reddetti.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor