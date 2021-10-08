AB'nin göçmenlere şiddet görüntüleri infial yaratmıştı... AB Komisyonu soruşturma çağrısı yaptı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik veri açıklandı Altın sert yükseldiKritik veri açıklandı! Altın sert yükseldi#Altın Fiyatları
Ve sonunda COVID-19a karşı ilk ilaç Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracakVe sonunda COVID-19'a karşı ilk ilaç! 'Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracak'#Koronavirüs
Kuntzun ilk 11i Sürprizler var...Kuntz'un ilk 11'i! Sürprizler var...#Milli Maç
Görüntüler infial yaratmıştı... Jet soruşturma talebiGörüntüler infial yaratmıştı... Jet soruşturma talebi#AB
Erdoğandan Kanal İstanbul açıklaması: Plan dahilinde sürdüreceğizErdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Plan dahilinde sürdüreceğiz#12. Ulaştırma Ve Haberleşme Şurası
Can kaybı artıyor Afganistanda Cuma namazına bombalı saldırıCan kaybı artıyor! Afganistan'da Cuma namazına bombalı saldırı#Afganistan
Doğal gaz ve elektrik açıklaması: Fedakarlık yapıyoruzDoğal gaz ve elektrik açıklaması: Fedakarlık yapıyoruz#Fatih Dönmez
Korkunç olay İki kardeş traktörle ablalarını ezmeye çalıştıKorkunç olay! İki kardeş traktörle ablalarını ezmeye çalıştı#ANTALYA
Arka arkaya açıkladılar... 4 dünya devi Türkiye dediArka arkaya açıkladılar... 4 dünya devi Türkiye dedi#İkea
Gerilla savaşı başlattılar Kimliklerini belirlemek neredeyse imkansız...Gerilla savaşı başlattılar! Kimliklerini belirlemek neredeyse imkansız...#Siber Saldırı
Prof. Dr. Özlü çağrıda bulundu: Sesimin ulaştığı her vatandaşa öneriyorumProf. Dr. Özlü çağrıda bulundu: Sesimin ulaştığı her vatandaşa öneriyorum#Koronavirüs
Sakız, çorba, et suyu, hamur işi.... Hepsinde kullanılıyor AB de harekete geçti: YasaklanıyorSakız, çorba, et suyu, hamur işi.... Hepsinde kullanılıyor! AB de harekete geçti: Yasaklanıyor#AB
Kök hücre tedavisine başlıyorum'Kök hücre tedavisine başlıyorum'#Boğaç Aksoy
104 yıl sonra ilk düğünle ilgili şaşırtan gerçek: Gelin, ucuza kaçmış104 yıl sonra ilk düğünle ilgili şaşırtan gerçek: Gelin, ucuza kaçmış! #Kraliyet Gelinlikleri
Dünyanın en havalı semtleri açıklandı Listede Türkiyeden bir yer var...Dünyanın en havalı semtleri açıklandı! Listede Türkiye'den bir yer var...#En Havalı Semtler
HABERLERDünya Haberleri

AB'nin göçmenlere şiddet görüntüleri infial yaratmıştı... AB Komisyonu soruşturma çağrısı yaptı

#AB#Göçmenler#Geri İtme

Hollandalı bir araştırmacı gazetecilik kuruluşusun gizli kamera kayıtlarıyla elde ettiği kan donduran görüntülerde Hırvat polisi olduğu belirtilen maskeli kişilerin, minibüslere doldurduğu göçmenlere şiddet uygulayarak, onları Bosna - Hersek'e geri gönderdiği görülüyordu. Kan donduran gizli kamera görüntülerinden sonra sessiz kalamayan AB komisyonu Yunanistan ve Hırvatistan için soruşturma çağrısı yaptı.

Haberin Devamı

Avrupa Birliği ülkeleri sürekli olarak yalanlasa da göçmenlere uygulanan korkunç geri time politikası ve uygulanan yoğun şiddet tüm dünyanın uzun zamandır gündeminde. Hollandalı bir araştırmacı gazetecilik kuruluşusun gizli kamera kayıtlarıyla elde ettiği kan donduran görüntülerse yaşanan insan hakları ihlallerini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, göçmenlerin maskeli güvenlik güçlerince şiddet kullanılarak, yasa dışı olarak zorla geri gönderilmesi iddiaları ile ilgili olarak Yunanistan ve Hırvatistan'a soruşturma çağrısı yaptı.

Lighthouse Reports tarafından yayımlanan haberde, maskeli güvenlik güçlerinin mültecilere şiddet uyguladığı görülüyor.

Hırvat ve Yunan bakanlarla görüşme kararı alan AB Komisyonu üyesi Ylva Johansson, göçmenlerin zorla geri gönderilmesine ilişkin uygulamaları, "şok edici ve kabul edilemez" diye değerlendirdi.

ABnin göçmenlere şiddet görüntüleri infial yaratmıştı... AB Komisyonu soruşturma çağrısı yaptı

Haberin Devamı

Görüntüler, aralarında Hollanda, Fransa, Almanya ve Hırvatistan'dan gazetecilerin bulunduğu uluslararası araştırmacı gazetecilik kolektifi tarafından elde edildi.

Hollanda Televizyonu'nda (NOS) yayınlanan görüntülere göre, Hırvat polisi olduğu belirtilen maskeli kişiler, minibüslere doldurduğu göçmenlere şiddet uygulayarak, onları Bosna - Hersek'e geri gönderiyor.

12 AB ülkesinden göç sorununa karşı ortak mektup

İlgili Haber:12 AB ülkesinden göç sorununa karşı ortak mektup!

Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, kıyafet, para ve cep telefonları alındıktan sonra, köpeklerle Bosna - Hersek sınırına bırakılıyor.

Hırvatistan'daki yardım kuruluşları tarafından da bir süreden beri gündeme getirilen bu iddialar, eski bir Hırvat polisi tarafından da doğrulandı.

ABnin göçmenlere şiddet görüntüleri infial yaratmıştı... AB Komisyonu soruşturma çağrısı yaptı

Araştırmacı gazetecilik kolektifi, Yunanistan Sahil Güvenlik personelinin Ege Denizi'ndeki zorla geri çevirme görüntülerini de elde etti.

Görüntülerde, göçmenleri Türkiye tarafına geri dönmeye zorlayan maskeli kişilerin, Yunanistan Sahil Güvenliği'ne bağlı özel timler olduğu belirtildi.

'YASALARI ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDİYORUZ'

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, bu görüntüleri "şok edici ve kabul edilemez" diye değerlendirdi.

Johansson, üye ülkelerin derhal harekete geçerek bu iddiaları araştırmasını istedi. Johansson, konuyla ilgili olarak bugün Yunanistan ve Hırvatistan içişleri bakanları ile görüşecek.

Haberin Devamı
İngiltere Yunanistanı örnek aldı Göçmenler için itme planı

İlgili Haber:İngiltere Yunanistan'ı örnek aldı! Göçmenler için 'itme' planı

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Boznoviç, görüntülerle ilgili bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Hırvatistan makamları, daha önce benzer soruşturmalarda polisin görevini kötüye kullandığına dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi de, zorla geri gönderme iddialarını yalanlayarak, "Yunanistan sınırları AB'nin sınırlarıdır ve sınırları korumak için Avrupa yasaları çerçevesinde hareket ediyoruz" dedi.

Sığınma hakkı, hem AB hem Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmelerinde, temel hak olarak görülüyor.

Haberin Devamı

ABnin göçmenlere şiddet görüntüleri infial yaratmıştı... AB Komisyonu soruşturma çağrısı yaptı

Bu nedenle, bir mültecinin korumaya ihtiyaç olup olmadığına dair önceden bir değerlendirme yapılmadan sınırın ötesine geri itilmesinin hem AB hem de BM temel şartlarına aykırı olduğu belirtiliyor.

Göçmenlere yönelik şiddet ve kötü muamelenin de, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ne göre suç olduğu vurgulanıyor.

İlgili Haberler:

Kritik veri açıklandı! Altın sert yükseldiVe sonunda COVID-19'a karşı ilk ilaç! 'Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracak'Görüntüler infial yaratmıştı... Jet soruşturma talebi
Haberle ilgili daha fazlası:
#AB#Göçmenler#Geri İtme