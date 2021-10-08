AB'nin göçmenlere şiddet görüntüleri infial yaratmıştı... AB Komisyonu soruşturma çağrısı yaptı

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Avrupa Birliği ülkeleri sürekli olarak yalanlasa da göçmenlere uygulanan korkunç geri time politikası ve uygulanan yoğun şiddet tüm dünyanın uzun zamandır gündeminde. Hollandalı bir araştırmacı gazetecilik kuruluşusun gizli kamera kayıtlarıyla elde ettiği kan donduran görüntülerse yaşanan insan hakları ihlallerini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, göçmenlerin maskeli güvenlik güçlerince şiddet kullanılarak, yasa dışı olarak zorla geri gönderilmesi iddiaları ile ilgili olarak Yunanistan ve Hırvatistan'a soruşturma çağrısı yaptı.

Lighthouse Reports tarafından yayımlanan haberde, maskeli güvenlik güçlerinin mültecilere şiddet uyguladığı görülüyor.

Hırvat ve Yunan bakanlarla görüşme kararı alan AB Komisyonu üyesi Ylva Johansson, göçmenlerin zorla geri gönderilmesine ilişkin uygulamaları, "şok edici ve kabul edilemez" diye değerlendirdi.

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Görüntüler, aralarında Hollanda, Fransa, Almanya ve Hırvatistan'dan gazetecilerin bulunduğu uluslararası araştırmacı gazetecilik kolektifi tarafından elde edildi.

Hollanda Televizyonu'nda (NOS) yayınlanan görüntülere göre, Hırvat polisi olduğu belirtilen maskeli kişiler, minibüslere doldurduğu göçmenlere şiddet uygulayarak, onları Bosna - Hersek'e geri gönderiyor.

Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, kıyafet, para ve cep telefonları alındıktan sonra, köpeklerle Bosna - Hersek sınırına bırakılıyor.

Hırvatistan'daki yardım kuruluşları tarafından da bir süreden beri gündeme getirilen bu iddialar, eski bir Hırvat polisi tarafından da doğrulandı.

Araştırmacı gazetecilik kolektifi, Yunanistan Sahil Güvenlik personelinin Ege Denizi'ndeki zorla geri çevirme görüntülerini de elde etti.

Görüntülerde, göçmenleri Türkiye tarafına geri dönmeye zorlayan maskeli kişilerin, Yunanistan Sahil Güvenliği'ne bağlı özel timler olduğu belirtildi.

'YASALARI ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDİYORUZ'

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, bu görüntüleri "şok edici ve kabul edilemez" diye değerlendirdi.

Johansson, üye ülkelerin derhal harekete geçerek bu iddiaları araştırmasını istedi. Johansson, konuyla ilgili olarak bugün Yunanistan ve Hırvatistan içişleri bakanları ile görüşecek.

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Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Boznoviç, görüntülerle ilgili bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Hırvatistan makamları, daha önce benzer soruşturmalarda polisin görevini kötüye kullandığına dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi de, zorla geri gönderme iddialarını yalanlayarak, "Yunanistan sınırları AB'nin sınırlarıdır ve sınırları korumak için Avrupa yasaları çerçevesinde hareket ediyoruz" dedi.

Sığınma hakkı, hem AB hem Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmelerinde, temel hak olarak görülüyor.

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Bu nedenle, bir mültecinin korumaya ihtiyaç olup olmadığına dair önceden bir değerlendirme yapılmadan sınırın ötesine geri itilmesinin hem AB hem de BM temel şartlarına aykırı olduğu belirtiliyor.

Göçmenlere yönelik şiddet ve kötü muamelenin de, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ne göre suç olduğu vurgulanıyor.